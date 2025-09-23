Basta il gol di Aguerd in apertura all'OM per battere in casa i parigini dopo quattordici anni

Filippo Montoli 23 settembre - 10:13

Il Marsiglia batte il Psg per 1 a 0 nel posticipo della quinta giornata di Ligue 1. La squadra di De Zerbi ottiene la terza vittoria su tre partite casalinghe e ferma la striscia d'imbattibilità dei parigini. È sufficiente il gol al 5' di Aguerd per portare a casa la vittoria in una delle partite più sentite del campionato francese. Grande gioia per i tifosi e soprattutto per De Zerbi, che in un infuocato post-partita non le manda di certo a dire al Psg.

De Zerbi scatenato contro il Psg, espulsione e parole al vetriolo — Basterebbe il nome, Le Classique, per capire che quella tra Marsiglia e Psg non è e non sarà mai una partita banale. Nonostante il rinvio per maltempo che ha fatto slittare la gara di un giorno, il Velodrome era pieno e pronto a sostenere i propri beniamini contro gli odiati rivali. Da una parte, l'OM ancora imbattuto in casa, ma dall'altra i parigini, che fino a ieri sera avevano vinto tutte le partite. Alla squadra di De Zerbi è stato sufficiente il gol nei minuti iniziali di Aguerd, con complicità di Chevalier, per ottenere il bottino pieno.

La partita è stata ricca di tensione e De Zerbi ne è stato a suo modo tra i protagonisti. Nei minuti finali, quando da diversi il Psg stava assediando l'area di rigore del Marsiglia, il tecnico italiano è stato espulso per proteste. Un mancato giallo ad Hakimi ha mandato su tutte le furie il bresciano che in pochi secondi si è visto sventolare dall'arbitro prima il giallo e poi il rosso. Al termine del match, allenatore, giocatori e tifosi sono esplosi di gioia.

Tra i più felici e scatenati nelle esultanze c'è stato proprio De Zerbi, e il motivo lo ha spiegato nella conferenza post-partita: "È uno dei giorni più belli da quando sono arrivato. Sono venuto qui per il Velodrome e per battere il Psg, la squadra che rappresenta il potere e che vince senza rivali da anni. Per me è insopportabile il potere".