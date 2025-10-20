Torna la coppa dalle grandi orecchie con una terza giornata che regala agli appassionati di calcio la sfida tra Gunners e Colchoners

Jacopo del Monaco 20 ottobre - 14:36

La terza giornata della Champions League metterà di fronte l'Arsenal e l'Atletico Madrid e, di seguito, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere la partita. Le due compagini si affronteranno domani sera alle ore 21:00 presso l'Emirates Stadium in una sfida che promette grande spettacolo.

Come arrivano le due squadre all'incontro — In questo momento, l'Arsenal allenato da Mikel Arteta occupa la prima posizione in solitaria della Premier League. Dopo la sconfitta contro il Liverpool in occasione della terza giornata della massima competizione inglese, i Gunners non ne hanno sbagliata una grazie alle sette vittorie ed un solo pareggio tra campionato e coppe. Nell'ultimo match di Premier, hanno vinto 0-1 in casa del Fulham con rete di Trossard. In Champions, invece, i londinesi hanno vinto le prime due partite 2-0 prima in casa dell'Athletic Bilbao e poi tra le mura amiche contro l'Olympiakos.

Dopo un inizio di stagione un po' turbolento, l'Atletico Madrid di Diego Simeone ha avuto modo di riprendersi in Liga con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate. Tra le vittorie, vanno segnate il 5-2 nel derby contro il Real Madrid e quella dell'ultimo turno di campionato contro l'Osasuna, partita decisa dalla prima rete con la maglia dei Colchoneros di Thiago Almada. Nella massima competizione europea, invece, gli spagnoli hanno esordito perdendo 3-2 ad Anfield contro il Liverpool per poi vincere 5-1 in casa contro l'Eintracht Francoforte.

Probabili formazioni — A parte l'assenza di Gabriel Jesus dalla lista Champions, Arteta dovrà rinunciare agli infortunati Havertz, Madueke ed Ødegaard. Per quanto riguarda l'Atletico, invece, torna a disposizione Lenglet, il quale ha saltato l'ultima partita della Liga per squalifica. Tuttavia, Simeone dovrà rinunciare a Cardoso per infortunio, mentre per lo stesso motivo la presenza dell'ex Juventus Nico González è in dubbio, avendo giocato solo il primo tempo contro l'Osasuna.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyökeres, Trossard. Allenatore: Arteta

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; G. Simeone, Koke, Barrios, Baena; Álvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone

Arsenal-Atletico Madrid, dove vedere il match — La squadra londinese punta alla terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea, mentre gli spagnoli vogliono il secondo successo di fila. La grande sfida tra Arsenal ed Atletico Madrid avrà inizio alle ore 21:00 di domani sera e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canale Sky Sport Max e Sky Sport 254. La diretta streaming drl match di Champions, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.