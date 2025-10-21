I piccoli gialli hanno scritto la storia del calcio svedese ottenendo il titolo con ben tre turni di anticipo, e con ancora altri record da battere

Mattia Celio Redattore 21 ottobre - 11:47

"Piccolo grande Mjällby ", anzi piccolo e vincente. Perché il "club dei soli 1500 abitanti" ha scritto la storia del calcio svedese conquistando il titolo di Sveziaper la prima volta nella sua storia. La squadra di Anders Torstensson ha festeggiato lo storico traguardo con ben tre turni di anticipo, ma la vittoria dell'Allsvenskan potrebbe non essere l'unica soddisfazione.

Svezia, dal quasi fallimento al titolo: il piccolo Mjällby è diventato grande — Quello che è successo in Svezia ha davvero dell'incredibile: il piccolo Mjällby ha vinto il campionato svedese per la prima volta nella sua storia. Per la squadra di Torstensson si tratta, inoltre, del primo titolo in assoluto. Un grande risultato arrivato contro qualsiasi pronostico e al termine di una cavalcata semplicemente straordinaria. Decisiva è stata la vittoria per 2-0 sul campo del Göteborg. Il Mjällby diventa così la città più piccola della storia a vincere un titolo riconosciuto dalla UEFA.

Questo perché i gialloneri hanno sede ad Hällevik, una località di soli 1500 abitanti dove vige l'arte della pesca, il cui stadio, lo Strandvallen, situato vicino ad un campeggio, può contenere al massimo 7000 spettatori, vale a dire quasi cinque volte la popolazione di Mjällby. Con un vantaggio di 11 punti sull'Hammarby, 18 sul GAIS e ben 21 punti sul Malmö, i festeggiamenti possono dunque avere inizio. Un traguardo ancora più importante se si considera il fatto che nemmeno 10 anni fa la squadra rischiava il fallimento.

Una storia iniziata nel 1939 che rischiava di essere cancellata per motivi finanziari, ma la crescita dei giovani e la loro vendita ha risollevare la situazione economica hanno dato i loro risultati: prima due promozioni consecutive nel 2018 e nel 2019, poi la finale della Coppa di Svezia nel 2023 fino a questo storico titolo. Inoltre, con ancora tre giornate da disputare, i gialli potrebbe anche battere lo storico record di punti di Malmö e AIK. Gli basterà vincere una sola partita.

Ora, con il titolo in tasca, si sta già sognando un altro primato unico. La vittoria del campionato ha garantito al Mjällby un posto nelle qualificazioni alla prossima Champions League. Se anche questo traguardo dovesse essere raggiunto, la squadra di Torstensson diventerà anche la città più piccola di sempre a competere nella competizione più prestigiosa d'Europa, spodestando la squadra rumena dell'Unirea Urziceni che al momento occupa il primo posto di questa particolare classifica con i suoi 13.380 abitanti.