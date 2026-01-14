Post Inter-Napoli vi abbiamo raccontato il paradosso Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter, che viaggia ormai sopra i 20 gol stagionali da diversi anni, è ancora nel mirino della critica per le sue prestazioni negli scontri diretti. I numeri nei big match, effettivamente, non sono dalla sua parte, ma contro le medio-piccole di fatto è un bomber implacabile. Lo è stato anche contro il Lecce, suo avversario nel recupero di Serie A in programma mercoledì 14 gennaio 2026.
SERIE A
Inter-Lecce, Lautaro è quasi una sentenza: numeri e gol contro i salentini
Lautaro Martinez contro il Lecce: gol e bilancio di squadra—
I suoi numeri contro la formazione pugliese sono super. Lautaro Martinez ha giocato 6 partite in carriera contro il Lecce, con 5 vittorie ed un solo pareggio per 16 punti ottenuti su 18 in campionato. Il suo bottino personale nei sei confronti diretti con i salentini è di 4 gol e 2 assist.
Nell'ultimo confronto diretto, il centravanti argentino ha realizzato un gol ed un assist lo scorso 26 gennaio 2025, nello 0-4 esterno al Via del Mare. Lautaro ha realizzato anche una doppietta sul campo del Lecce, il 25 febbraio 2024, sempre col risultato finale di 0-4.
Lautaro vs Lecce: l'argentino viagga a quasi un gol a partita—
Dopo le prime tre partite a secco, nelle stagioni 2019/20 e nel 2022, il "Toro" va a segno contro i pugliese da tre confronti diretti consecutivi ed ha anche saltato due Inter-Lecce per infortunio. Nelle rotazioni di Chivu il capitano nerazzurro non rientra mai: anche nel recupero di Serie A l'argentino guiderà l'attacco con l'obiettivo di consolidare il primo posto ed allungare in vetta alla classifica.
Lautaro, da capocannoniere del campionato, deve nuovamente rispondere alle critiche post Inter-Napoli, e col Lecce l'occasione è più ghiotta che mai. Contro i salentini, infatti, l'ex Racing vanta una delle migliori medie gol della sua carriera in Serie A.
