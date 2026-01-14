Inter-Lecce, Lautaro è quasi una sentenza: numeri e gol contro i salentini

Inter-Lecce, Lautaro è quasi una sentenza contro i salentini: il suo bilancio in Serie A tra gol, assist e vittorie.

Post Inter-Napoli vi abbiamo raccontato il paradosso Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter, che viaggia ormai sopra i 20 gol stagionali da diversi anni, è ancora nel mirino della critica per le sue prestazioni negli scontri diretti. I numeri nei big match, effettivamente, non sono dalla sua parte, ma contro le medio-piccole di fatto è un bomber implacabile. Lo è stato anche contro il Lecce, suo avversario nel recupero di Serie A in programma mercoledì 14 gennaio 2026.