Como-Cremonese apre la quinta giornata di Serie A. Il derby lombardo torna nella massima serie dopo oltre 40 anni, con la squadra neopromossa di Davide Nicola che si presenterà al Sinigaglia davanti in classifica rispetto all'ambiziosa formazione guidata da Cesc Fabregas, che è reduce anche dal turno infrasettimanale in Coppa Italia. Il fischio d'inizio è fissato per sabato 27 settembre alle ore 15:00.
DERBY LOMBARDO
Como-Cremonese, il Derby torna in Serie A: il pronostico di DDD
Como-Cremonese, il momento delle due squadre—
Como e Cremonese si sono incrociate soltanto in una stagione in Serie A, nel 1984/85, con una vittoria casalinga per parte: 1-0 del Como all'andata e 2-0 Cremonese nella sfida di ritorno. La "Cremo" è imbattuta negli ultimi nove precedenti di campionato contro il Como, tra Serie B e Serie C (7 vittorie e 2 pareggi), ed ha inoltre vinto tutte le cinque sfide più recenti nella serie cadetta prima della doppia promozione di entrambe le formazioni. Gli ultimi due precedenti, nella stagione 2023/24 di Serie B, sono terminati 1-3 e 2-1 in favore della Cremonese.
I precedenti, in generale, sorridono sempre ai grigiorossi, con 23 successi complessivi nelle 57 sfide giocate. Sono 18 invece i pareggi, con 16 vittorie dei lariani. Il nuovo Como di Fabregas, però, parte nettamente favorito al Sinigaglia.
Como-Cremonese, le quote ed il pronostico del match—
Como ampiamente favorito al Sinigaglia anche secondo i bookmakers. L'1 dei lariani si gioca a quota 1.45, mentre il 2 della Cremonese è bancato a 8.50. A 4.33 il pareggio. Si attende comunque un match aperto e senza tanti gol: Over ed Under 2,5 hanno la stessa quota, 1.90, mentre il NoGoal (1.70) è meno bancato rispetto al Goal (2.05). Infine, il risultato esatto più probabile è la vittoria in favore del Como: 1-0 o 2-0 in favore della squadra di Fabregas si giocano a quota 6.50. Il pronostico è dalla parte dei Lariani per il sorpasso in classifica ai danni dei rivali lombardi.
