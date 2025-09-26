Como-Cremonese, il Derby torna in Serie A: il pronostico di DDD

Como-Cremonese, il momento delle due squadre

Como e Cremonese si sono incrociate soltanto in una stagione in Serie A, nel 1984/85, con una vittoria casalinga per parte: 1-0 del Como all'andata e 2-0 Cremonese nella sfida di ritorno. La "Cremo" è imbattuta negli ultimi nove precedenti di campionato contro il Como, tra Serie B e Serie C (7 vittorie e 2 pareggi), ed ha inoltre vinto tutte le cinque sfide più recenti nella serie cadetta prima della doppia promozione di entrambe le formazioni. Gli ultimi due precedenti, nella stagione 2023/24 di Serie B, sono terminati 1-3 e 2-1 in favore della Cremonese.