Como-Cremonese, i capitani più importanti nella storia dei due club

Jacopo del Monaco 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 09:03)

Alle ore 15:00 di domani pomeriggio inizierà la quinta giornata di Serie A con la partita tra Como e Cremonese. Il derby lombardo che si giocherà allo Stadio Sinigaglia metterà di fronte due squadre che hanno iniziato bene il loro campionato. Aspettando il match, ecco alcuni nomi di giocatori che in passato hanno avuto l'onore di essere i capitani rispettivamente dei Lariani e dei Violini.

Como-Cremonese: i capitani importanti dei biancoblu — Tra i diversi capitani avuti dal Como nel corso della sua storia, il più importante è Bruno Ballarini, venuto a mancare 10 anni fa. Giocatore che ricopriva sia il ruolo di libero che di terzino, ha vestito la maglia dei Lariani dal 1958 fino al 1970 e tre anni dopo il suo arrivo gli è stata affidata la fascia da capitano. Con il club lombardo ha vinto la Serie C 1967/1968 e ad oggi, con 350 presenze, è il calciatore che ha disputato più partite nei campionati con la maglia del Como.

Altro nome importante è quello del mediano Giancarlo Centi, colui che ha collezionato più presenze coi Lariani. In maglia biancoblù ha giocato prima dal '77 all'81, vincendo Serie C1 e B in due stagioni consecutive, e poi dall'83 al '91, periodo in cui ha indossato la fascia da capitano. In tempi più recenti, l'attuale centrocampista della Sampdoria Alessandro Bellemo ha vestito la maglia del Como dal 2019 al 2024, diventandone capitano nel 2021. Coi Lariani ha ottenuto prima la promozione dalla C alla B e, nella sua ultima stagione, quella in massima divisione.

I grandi capitani grigiorossi — Così come i loro avversari di domani pomeriggio, anche la Cremonese ha avuto i suoi capitani storici. Il primo tra questi è Luciano Cesini, ex difensore centrale che durante la sua carriera da calciatore non ha mai preso un cartellino giallo. Dal 1966 al 1979 ha vestito solo la maglia della Cremo, di cui è stato capitano nell'ultima stagione della sua carriera e ne detiene anche il record di presenze: 436. Durante i suoi anno in grigiorosso, ha vinto due volte la Serie D ed una la C.

Altro capitano importante risponde al nome dell'ex attaccante Giancarlo Finardi. Secondo per presenze nella storia del club giocato a Cremona dal '73 al '78 e poi dall'80 all'87, diventandone capitano nella stagione 82/83. Un altro ed importante calciatore che ha indossato la fascia da capitano della Cremonese è stato Luigi Gualco, il quale ricopriva il ruolo di difensore centrale. Preciso nelle chiusure e pericoloso in fase offensiva, il classe 1965 ha giocato per i grigiorossi dal 1986 al 1995 e dal '97 al 99 e, nella sua seconda esperienza, è diventato capitano della squadra.