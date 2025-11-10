Salernitana-Crotone, rose a confronto: il valore delle due squadre

Salernitana-Crotone, le due rose a confronto ed i calciatori di maggior valore secondo i dati Transfermarkt

Enrico Pecci Redattore 10 novembre - 18:18

La sosta per le Nazionali non ferma la Serie C. Lunedì 10 novembre, alle ore 20:30, all'Arechi di Salerno andrà in scena il big match tra i padroni di casa della Salernitana ed il Crotone. Sarà un match ad alta quota, con i campani che hanno la possibilità di riprendersi la vetta solitaria della classifica del girone C scavalcando Benevento e Catania. Andiamo ora a scoprire il valore delle due rose a confronto.

Salernitana corazzata del girone C di Serie C: il valore della rosa è tra i più alti — Stando al sito specializzato Transfermarkt, la rosa della Salernitana di Giuseppe Raffaele ha un valore di ben 7,23 milioni di euro, tra i più alti dei tre gironi di Serie C. Spiccano tra i calciatori più costosi il terzino sinistro classe 1999, Luca Villa, con un valore di 500 mila euro; il mediano classe 1997 Galo Capomaggio (450 mila); Kees de Boer (500 mila). Ad oggi il tesserato della Salernitana con il maggior valore di mercato è Borna Knezovic: il talentuoso trequartista classe 2005 è valutato 800 mila euro da Transfermarkt. Spicca infine Michael Liguori a 550 mila euro.

Il Crotone vuole stupire: il valore della rosa rossoblù — Il valore della rosa del Crotone di Emilio Longo, invece, è più basso di quasi 2 milioni di euro (5,50 milioni). I calciatore con il valore di mercato più alto sono il terzino destro Filippo Berra (500 mila euro), il trequartista Kevin Bruno (600 mila euro). Occhi puntati anche sui due prospetti Matteo Maggio (classe 2002) e sulla punta centrale Mario Perlingieri (2005): entrambi sono valutati 400 mila euro. La formazione calabrese vuole stupire e restare in scia delle grandi del campionato, da Benevento e Catania al prossimo avversario, ovvero la Salernitana di Raffaele.

