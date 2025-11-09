La Serie C col suo Girone C chiude il turno con un big match dal sapore d’alta classifica. Salernitana e Crotone si affrontano lunedì 10 novembre alle ore 20:30 in una sfida che promette spettacolo: i granata, primi con 26 punti, vogliono consolidare il primato, mentre i calabresi, ottavi a quota 17, cercano il colpaccio per rilanciarsi nella corsa playoff. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Salernitana-Crotone in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

La Salernitana continua a confermarsi una delle formazioni più solide del girone. La squadra di Raffaele combina equilibrio e qualità, con un attacco in grado di colpire in ogni momento e una difesa che concede pochissimo. Vincere significherebbe dare un segnale forte a tutta la concorrenza.

Il Crotone , invece, vuole ritrovare continuità dopo un periodo altalenante. La formazione di Longo punta su compattezza e rapidità nelle transizioni per mettere in difficoltà la capolista e portare via punti preziosi da un campo difficile.

Le probabili formazioni di Salernitana-Crotone

La Salernitana dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Achik e Liguori a supporto di Inglese e un centrocampo tecnico guidato da Tascone e Varone. Il Crotone risponderà con un classico 4-4-2, cercando equilibrio tra le linee e affidandosi alla velocità di Gomez e Murano per creare pericoli in avanti.