La Serie C col suo Girone C chiude il turno con un big match dal sapore d’alta classifica. Salernitana e Crotone si affrontano lunedì 10 novembre alle ore 20:30 in una sfida che promette spettacolo: i granata, primi con 26 punti, vogliono consolidare il primato, mentre i calabresi, ottavi a quota 17, cercano il colpaccio per rilanciarsi nella corsa playoff. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Salernitana-Crotone in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Salernitana-Crotone, dove vedere la Serie C: streaming gratis e diretta tv live
Dove vedere Salernitana-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Salernitana continua a confermarsi una delle formazioni più solide del girone. La squadra di Raffaele combina equilibrio e qualità, con un attacco in grado di colpire in ogni momento e una difesa che concede pochissimo. Vincere significherebbe dare un segnale forte a tutta la concorrenza.
Il Crotone, invece, vuole ritrovare continuità dopo un periodo altalenante. La formazione di Longo punta su compattezza e rapidità nelle transizioni per mettere in difficoltà la capolista e portare via punti preziosi da un campo difficile.
Le probabili formazioni di Salernitana-Crotone—
La Salernitana dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Achik e Liguori a supporto di Inglese e un centrocampo tecnico guidato da Tascone e Varone. Il Crotone risponderà con un classico 4-4-2, cercando equilibrio tra le linee e affidandosi alla velocità di Gomez e Murano per creare pericoli in avanti.
Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Villa, Varone, Tascone, Achik, Liguori, Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele
Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo
Non perdere l’occasione di seguire Salernitana-Crotone in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Salernitana-Crotone in streaming live gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA