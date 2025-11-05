Rangers-Roma, la simulazione dell'Intelligenza Artificiale: ecco come finisce la partita di Europa League secondo ChatGpt

5 novembre

La Roma, di nuovo senza Paulo Dybala, si prepara per l'insidiosa trasferta di Europa League sul campo dei Rangers. I giallorossi sono chiamati a risalire in classifica dopo le due sconfitte casalinghe contro Lille e Viktoria Plzen. In Scozia mancheranno sia Dybala che Bailey, anche lui fermato nuovamente da un infortunio.

Rangers-Roma, il momento delle due squadre — I Rangers sono reduci dall'eliminazione in semifinale di League Cup contro i rivali del Celtic, per 3-1 dopo i tempi supplementari. Gli scozzesi sono già costretti a rincorrere anche in campionato (-5 dal Celtic ed addirittura -14 dagli Hearts) ed in Europa League (0 punti dopo le prime tre giornate). Risultati che hanno portato all'esonero di Russell Martin, con la panchina che è stata ora affidata a Danny Rohl.

La Roma di Gasperini, invece, è reduce dal ko di San Siro nello scontro diretto col Milan. Nelle ultime cinque partite sono arrivate 3 sconfitte per i giallorossi, che sono comunque al secondo posto in Serie A ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli. In Europa League sono 3 i punti raccolti nei primi tre turni, frutto di una vittoria e due sconfitte casalinghe.

Rangers-Roma Europa League: il risultato simulato dall'Ai — Abbiamo chiesto una simulazione del risultato all'Intelligenza Artificiale. Secondo ChatGpt, un risultato realistico per Rangers-Roma è il 2-1 in favore dei giallorossi: la formazione di Gasperini sfrutterà la sua maggiore solidità difensiva in trasferta per battere una squadra che crea ma è imprecisa.

Il risultato, secondo l'Ai, è coerente con i pronostici che danno la Roma favorita, ma con possibilità per entrambe le squadre di segnare. In ogni caso, non sarà facile per i giallorossi su un campo comunque complicato e contro un ambiente piuttosto caldo. Il verdetto passa ora al campo.