derbyderbyderby rubriche Rangers-Roma secondo l’Ai: come finisce il match di Europa League per ChatGpt

CALCIO & TECNOLOGIA

Rangers-Roma secondo l’Ai: come finisce il match di Europa League per ChatGpt

Roma Gasperini
Rangers-Roma, la simulazione dell'Intelligenza Artificiale: ecco come finisce la partita di Europa League secondo ChatGpt
Enrico Pecci
Enrico Pecci Redattore 

La Roma, di nuovo senza Paulo Dybala, si prepara per l'insidiosa trasferta di Europa League sul campo dei Rangers. I giallorossi sono chiamati a risalire in classifica dopo le due sconfitte casalinghe contro Lille e Viktoria Plzen. In Scozia mancheranno sia Dybala che Bailey, anche lui fermato nuovamente da un infortunio.

Rangers-Roma, il momento delle due squadre

—  

I Rangers sono reduci dall'eliminazione in semifinale di League Cup contro i rivali del Celtic, per 3-1 dopo i tempi supplementari. Gli scozzesi sono già costretti a rincorrere anche in campionato (-5 dal Celtic ed addirittura -14 dagli Hearts) ed in Europa League (0 punti dopo le prime tre giornate). Risultati che hanno portato all'esonero di Russell Martin, con la panchina che è stata ora affidata a Danny Rohl.

LEGGI ANCHE

La Roma di Gasperini, invece, è reduce dal ko di San Siro nello scontro diretto col Milan. Nelle ultime cinque partite sono arrivate 3 sconfitte per i giallorossi, che sono comunque al secondo posto in Serie A ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli. In Europa League sono 3 i punti raccolti nei primi tre turni, frutto di una vittoria e due sconfitte casalinghe.

Rangers-Roma Europa League: il risultato simulato dall'Ai

—  

Abbiamo chiesto una simulazione del risultato all'Intelligenza Artificiale. Secondo ChatGpt, un risultato realistico per Rangers-Roma è il 2-1 in favore dei giallorossi: la formazione di Gasperini sfrutterà la sua maggiore solidità difensiva in trasferta per battere una squadra che crea ma è imprecisa.

Il risultato, secondo l'Ai, è coerente con i pronostici che danno la Roma favorita, ma con possibilità per entrambe le squadre di segnare. In ogni caso, non sarà facile per i giallorossi su un campo comunque complicato e contro un ambiente piuttosto caldo. Il verdetto passa ora al campo.

Rangers-Roma secondo l’Ai: come finisce il match di Europa League per ChatGpt- immagine 2
Matias Soulè in azione contro il Lille nel match di Europa League della stagione 2025-2026 (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)
Leggi anche
Tottenham-Chelsea: come finisce il Derby londinese secondo ChatGpt
Dal campo allo schermo: come il calcio ispira nuovi mondi di gioco digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA