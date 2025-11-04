Secondo stop in questa stagione per l'argentino che si è fermato nella gara contro il Milan e che da quando è a Roma ha saltato quasi un anno intero per infortuni.

Samuele Dello Monaco 4 novembre - 12:46

Si allunga la lista degli indisponibili di lusso in Serie A, dopo De Bruyne, Thuram, Gosens, Mkhitaryan, Lukaku e Bremer anche Dybala è costretto a fermarsi per infortunio. Pochi minuti fa, è giunto il bollettino medico ufficiale della Roma, con notizie non proprio rassicuranti per il forte talento giallorosso, costretto a osservare un altro lungo stop.

Il referto medico e l'infortunio di Dybala — L'attaccante giallorosso si è infortunato calciando il rigore, poi parato da Mike Maignan, nel corso della sfida contro il Milan. Subito dopo aver calciato la "Joya" si è toccata il flessore della coscia sinistra, lo stesso con cui ha calciato, per poi rivolgersi verso la panchina durante il corner successivo chiedendo il cambio.

Nella mattinata gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Per Dybala si calcolano tre settimane di stop, con la consapevolezza che la società giallorossa tutelerà al massimo il giocatore per evitare ricadute al ritorno in campo. Nel frattempo, l'attaccante argentino ha iniziato le terapie per il recupero.

La storia degli acciacchi di Dybala a Roma — Per Dybala, fin dalla prima stagione in maglia giallorossa sono arrivati cinque infortuni muscolari e una distorsione alla caviglia che hanno portato a 18 partite saltate fra Argentina e Roma. Totale di 82 giorni di stop. Sei sono gli infortuni subiti anche nella stagione 2023-2024. Anche in questo caso cinque infortuni muscolari alla coscia inframezzati da un infortunio non grave al ginocchio, che però in totale ha portato a 22 partite saltate fra Roma e Argentina e 101 giorni passati in infermeria.

La stagione 2024/2025 è la peggiore in quanto a giorni di assenza, ma paradossalmente non la peggiore per numero di partite saltate (16). Sempre sei è il numero degli infortuni, con il più grave che però è arrivato il 16 marzo, in piena gestione Ranieri, con la lacerazione del tendine semitendinoso della coscia sinistra che lo ha costretto all'operazione e che lo ha di fatto tenuto ai box per oltre 107 giorni.