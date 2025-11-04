Stefano Pioli, ex allenatore di Inter, Milan e Lazio, è stato sollevato dall'incarico di tecnico della Fiorentina dopo l'ultimo ko in Serie A

Giorgio Trobbiani 4 novembre - 12:01

Ultimo posto in solitaria dopo la vittoria del Genoa e una stagione che stenta a decollare sotto ogni versante. Stiamo parlando dell'annata, almeno finora, della Fiorentina di Stefano Pioli che in seguito alla sconfitta di domenica in casa contro il Lecce è stato ufficialmente esonerato dall'incarico di allenatore della squadra viola.

Fiorentina, ufficiale l'esonero per Stefano Pioli — Con una nota sui suoi canali, la Fiorentina ha ufficializzato così l'esonero di Stefano Pioli: "Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

Una decisione che arriva dopo un inizio di stagione horror, il peggiore della storia della Fiorentina. La Viola infatti, dopo un mercato fatto di grandi colpi, non è riuscita a tramutare in campo le aspettative che c'erano sulla squadra fino a ieri allenata da Stefano Pioli. Il tecnico, campione d'Italia nel 2022, l'anno scorso ha guidato l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ed è tornato in Serie A proprio per rilanciare un nuovo progetto tecnico con la Fiorentina. Missione fallita per l'ex allenatore anche di Inter e Lazio che chiude, dopo 10 giornate di campionato, con appena 4 punti ottenuti da altrettanti pareggi e sei sconfitte. Le uniche vittorie della Fiorentina sono infatti arrivate in Conference League. Squadra ora in mano al tecnico emergente ed ex centrocampista Daniele Galloppa, cresciuto nel settore giovanile della Roma.