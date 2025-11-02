Un'altra giornata da dimenticare per la Fiorentina, reduce dal ko interno contro il Lecce. Una prestazione ancora una volta molto al di sotto delle aspettative, con i viola condannati dalla marcatura al 23' di Berisha, gettando la squadra in una crisi sempre più profonda. A fine gara la contestazione dei tifosi, con il futuro di Pioli sempre più in bilico, in attesa delle decisioni della società che arriveranno, probabilmente nelle prossime ore.
LO SCENARIO
Fiorentina ko anche contro il Lecce, Pioli sempre più in bilico: la situazione
Il ko della Fiorentina contro il Lecce e il futuro di Pioli—
Un pomeriggio a tinte horror per la Fiorentina che nella giornata di ieri era stata accolta da uno scossone importante: aveva infatti salutato ildirettore sportivo Pradè, facendo presagire aria di cambiamento per il futuro della società. Oggi in programma al Franchi la gara contro il Lecce, sulla carta un'occasione più che importante per dare una sterzata alla propria stagione. Il set point però, è stato ancora una volta fallito dagli uomini di Pioli, che hanno incassato un ko di misura dopo l'ennesima prestazione molto deludente. A fine gara la contestazione dei tifosi viola sia all'interno che all'esterno dell'impianto di gioco, chiedendo nuovamente alla società decisioni importanti per quanto riguarda la panchina.
I possibili scenari—
In un post gara molto convulso, in casa viola si pensa già al futuro, con la panchina di Pioli che traballa. Come raccolto dalla nostra redazione, il divorzio con Pradè ha riavvicinato la suggestione Palladino come successore dell'ex tecnico del Milan, andato via in passato proprio per i dissidi con il direttore sportivo. Le tempistiche però saranno fondamentali: la Fiorentina infatti dovrà scendere nuovamente in campo giovedì in Conference League contro il Mainz e la successiva domenica contro il Genoa. Insomma, il tempo stringe e la tifoseria chiede risposte, in attesa delle evoluzioni delle prossime ore.
