Il ko della Fiorentina contro il Lecce e il futuro di Pioli

Un pomeriggio a tinte horror per la Fiorentina che nella giornata di ieri era stata accolta da uno scossone importante: aveva infatti salutato ildirettore sportivo Pradè, facendo presagire aria di cambiamento per il futuro della società. Oggi in programma al Franchi la gara contro il Lecce, sulla carta un'occasione più che importante per dare una sterzata alla propria stagione. Il set point però, è stato ancora una volta fallito dagli uomini di Pioli, che hanno incassato un ko di misura dopo l'ennesima prestazione molto deludente. A fine gara la contestazione dei tifosi viola sia all'interno che all'esterno dell'impianto di gioco, chiedendo nuovamente alla società decisioni importanti per quanto riguarda la panchina.