La Fiorentina si presenta a San Siro non di certo nel momento migliore della sua stagione

Giammarco Probo 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 16:31)

In casa Fiorentina non si vive di certo una bella atmosfera dopo l'inizio di campionato non positivo. La squadra allenata da Stefano Piolidopo ben sei giornate ha collezionato solamente tre punti con tre pareggi effettuati e tre sconfitte. La notizia che fa risollevare i tifosi della viola è il probabile recupero del bomber Moise Kean, fermatosi con l'Italia nel match contro Israele. Delle sue condizioni ne ha parlato il tecnico emiliano in conferenza stampa.

Le parole di Stefano Pioli sulla probabile presenza di Kean a San Siro — Dopo la sosta delle nazionali, questo weekend torna il campionato di Serie A con il posticipo di domenica a San Siro tra Milan e Fiorentina. Stefano Pioli ha voluto parlare delle condizioni di Moise Kean dopo la botta ricevuta alla caviglia con l'Italia: "Moise ha lavorato i primi giorni fuori dalla squadra, soprattutto in piscina. Negli ultimi giorni poi è stato in campo e oggi parzialmente col resto del gruppo, abbiamo buone sensazioni ma abbiamo evitato cambi di direzione e contatti. Domani sarà l'allenamento decisivo, dove farà un po' di partita, calcerà in porta e farà cambi di direzione, quindi quello ci farà capire".

Lo stesso allenatore poi ha risposto ad altre domande sulle condizioni di altri giocatori tornati dalle nazionali in casa Fiorentina: "Chi è tornato dalla Nazionale sta bene, escludendo Kean per il quale speriamo che il suo problema non pregiudichi la presenza. Pongracic sta bene, ha avuto un problemino alla caviglia ma sta bene. E sta meglio Sohm, ha sofferto per questa fascite ma adesso va meglio e spero possa essere convocato".

L'ex allenatore rossonero ha, infine, parlato anche sulle condizioni di Gudmundsson: "Aveva perso un po' di ritmo e queste due partite gli hanno fatto bene. Lui è tornato in una condizione fisica e mentale migliore e anche per questo mi aspetto di più".