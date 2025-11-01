Arriva un altro scossone in serie A. Dopo il Genoa, anche laFiorentina si appresta a grandi cambiamenti. Di questa mattina infatti, la notizia ufficiale del divorzio con il direttore sportivo Daniele Pradè, che fa pensare ad altre novità in arrivo. La situazione era già da tempo incrinata, con la dura contestazione della tifoseria in città e di risultati molto deludenti della viola, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.
LA NOTIZIA
Terremoto in casa Fiorentina, è divorzio con Pradè: la nota ufficiale del club
La Fiorentina saluta Daniele Pradè, la nota ufficiale del club—
Il divorzio tra le parti è arrivato come un fulmine a ciel sereno questa mattina, alla vigilia del match di domani in casa contro il Lecce."L'ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”, termina la nota stampa ufficiale.
Le prospettive future della viola e Pioli sulla graticola—
Con l'addio del suo Direttore Sportivo, è molto probabile che ci sia una vera e propria rivoluzione in casa Fiorentina. Sulla graticola resta anche Pioli, che non riesce a rialzare la squadra dopo un inizio campionato molto al di sotto della aspettative. Probabile che vorrà attendere la gara contro il Lecce di domani per comprendere il futuro del tecnico, che sembra a un passo dal lasciare la panchina. Il club viola intanto si sta tutelando, sondando nuovi profili sia per la dirigenza che per la guida tecnica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA