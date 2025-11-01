Terremoto in casa Fiorentina, è divorzio con Pradè: la nota ufficiale del club

La situazione era già da tempo incrinata, con la dura contestazione della tifoseria in città e di risultati molto deludenti della viola, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Arriva un altro scossone in serie A. Dopo il Genoa, anche la Fiorentina si appresta a grandi cambiamenti. Di questa mattina infatti, la notizia ufficiale del divorzio con il direttore sportivo Daniele Pradè, che fa pensare ad altre novità in arrivo. La situazione era già da tempo incrinata, con la dura contestazione della tifoseria in città e di risultati molto deludenti della viola, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

La Fiorentina saluta Daniele Pradè, la nota ufficiale del club

Il divorzio tra le parti è arrivato come un fulmine a ciel sereno questa mattina, alla vigilia del match di domani in casa contro il Lecce."L'ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”, termina la nota stampa ufficiale.