Un altro turno infrasettimanale in serie A, stavolta spalmato addirittura su tre giorni. Neanche le elezioni politiche. Martedì, mercoledì e giovedì si gioca a pallone, comincia Lecce e finisce Pisa.
il resoconto
Serie A, nono atto: Napoli vince, Roma risponde; Viola sempre più giù
In questa tre giorni di serie A, il colpaccio è della Cremonese, che vince a Genoa per 2-0 e mette nei guai Vieira; inguaiato - ancor di più - Pioli, che perde senza sconti contro l'Inter per 3-0, ma non c'è aria di esonero per nessuno dei due. In testa, infine, Napoli vince col Lecce e la Roma segue il giorno dopo vincendo 2-0 in casa contro il Parma.
Serie A, il punto alla nona giornata: un punticino nel derby fra Atalanta e Milan
All'Atleti Azzurri d'Italia, è andato in scena uno dei tanti derby lombardi del calcio italiano: Atalanta-Milan, due filosofie completamente diverse, finisce 1-1. Ricci trova il gol da fuori area, complice deviazione di un giocatore orobico, dopo circa cinque minuti. Risponde Lookman, al primo gol stagionale, poco dopo la mezzora. Quello di Bergamo è l'unico pareggio con qualche gol segnato: negli altri due, fra Bologna-Torino e Pisa-Lazio di ieri, solo due 0-0.
A proposito di zero, sono le reti segnate da parte del Genoa e della Fiorentina. Al Ferraris, la Cremonese di Nicola è sempre più sorprendente: la doppietta di Bonazzoli fa guadagnare ai grigiorossi un'altra importante vittoria. Così come la Cremonese, anche il Sassuolo si cuce addosso il vestito della sorpresa di questo campionato, vincendo 2-1 al Sant'Elia contro il Cagliari di Pisacane.
Sempre zero reti - così come la casellina delle vittorie - quelle della Fiorentina: l'Inter di Chivu ha passeggiato contro la squadra di Pioli che sono sempre più inguaiati in classifica. I nerazzurri, mantengono la rotta delle prime posizioni, controllate da Napoli e Roma.
Alla nona, Gasperini risponde a Conte
Se il Napoli vince a Lecce con un gol di Anguissa, che segna nella seconda metà del secondo tempo con un colpo di testa da calcio di punizione, la Roma non sta a guardare: la squadra di Gasperini mantiene la scia dei Campioni d'Italia, e fa un sol boccone - anzi due - del Parma del giovane Cuesta, grazie ai gol di Hermoso e di Dovbyk.
E, a proposito di bocconi, finiscono 3-1 le partite di Como e Juventus - in ordine di classifica - contro Verona ed Udinese. I lariani vincono contro gli scaligeri: il primo tempo finisce in parità, poi ci pensano Posch e Vojvoda a guadagnare la vittoria nella seconda frazione di gioco. Stessa dinamica per la Juventus del traghettatore Brambilla: Zaniolo rispondeva al rigore di Vlahovic, poi Gatti ed Yildiz fissano il risultato finale.
Serie A, i risultati della nona giornata—
Lecce-Napoli, 0-1; Atalanta-Milan, 1-1; Como-Verona, 3-1; Juventus-Udinese, 3-1; Roma-Parma, 2-1; Inter-Fiorentina, 3-0; Genoa-Cremonese, 0-2; Bologna-Torino, 0-0; Cagliari-Sassuolo, 1-2; Pisa-Lazio, 0-0.
La classifica—
Napoli, Roma 21; Inter, Milan 18; Como 16; Bologna, Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta, Sassuolo 13; Lazio, Udinese, Torino 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Pisa, Verona 5; Fiorentina 4; Genoa 3.
Il calendario della prossima giornata—
Sabato 1 novembre, ore 15.00: Udinese-Atalanta; ore 18.00: Napoli-Como; ore 20.45: Cremonese-Juventus. Domenica 2 novembre, ore 12.30: Verona-Inter; ore 15: Torino-Pisa, Fiorentina-Lecce; domenica ore 18.00: Parma-Bologna; ore 20.45: Milan-Roma. Lunedì 3 novembre, ore 18.30: Sassuolo-Genoa; ore 20.45: Lazio-Cagliari.
