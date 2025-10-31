Serie A, nono atto: Napoli vince, Roma risponde; Viola sempre più giù

La Fiorentina perde malamente contro l'Inter per 3-0 ed è addirittura al penultimo posto in classifica, superata persino dal Pisa che ottiene un prezioso punto in casa contro la Lazio. Buon pari, infine, del Torino in casa del Bologna.

Michele Bellame Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 21:48)

Un altro turno infrasettimanale in serie A, stavolta spalmato addirittura su tre giorni. Neanche le elezioni politiche. Martedì, mercoledì e giovedì si gioca a pallone, comincia Lecce e finisce Pisa.

In questa tre giorni di serie A, il colpaccio è della Cremonese, che vince a Genoa per 2-0 e mette nei guai Vieira; inguaiato - ancor di più - Pioli, che perde senza sconti contro l'Inter per 3-0, ma non c'è aria di esonero per nessuno dei due. In testa, infine, Napoli vince col Lecce e la Roma segue il giorno dopo vincendo 2-0 in casa contro il Parma.

Serie A, il punto alla nona giornata: un punticino nel derby fra Atalanta e Milan All'Atleti Azzurri d'Italia, è andato in scena uno dei tanti derby lombardi del calcio italiano: Atalanta-Milan, due filosofie completamente diverse, finisce 1-1. Ricci trova il gol da fuori area, complice deviazione di un giocatore orobico, dopo circa cinque minuti. Risponde Lookman, al primo gol stagionale, poco dopo la mezzora. Quello di Bergamo è l'unico pareggio con qualche gol segnato: negli altri due, fra Bologna-Torino e Pisa-Lazio di ieri, solo due 0-0.

A proposito di zero, sono le reti segnate da parte del Genoa e della Fiorentina. Al Ferraris, la Cremonese di Nicola è sempre più sorprendente: la doppietta di Bonazzoli fa guadagnare ai grigiorossi un'altra importante vittoria. Così come la Cremonese, anche il Sassuolo si cuce addosso il vestito della sorpresa di questo campionato, vincendo 2-1 al Sant'Elia contro il Cagliari di Pisacane.

Sempre zero reti - così come la casellina delle vittorie - quelle della Fiorentina: l'Inter di Chivu ha passeggiato contro la squadra di Pioli che sono sempre più inguaiati in classifica. I nerazzurri, mantengono la rotta delle prime posizioni, controllate da Napoli e Roma.

Alla nona, Gasperini risponde a Conte Se il Napoli vince a Lecce con un gol di Anguissa, che segna nella seconda metà del secondo tempo con un colpo di testa da calcio di punizione, la Roma non sta a guardare: la squadra di Gasperini mantiene la scia dei Campioni d'Italia, e fa un sol boccone - anzi due - del Parma del giovane Cuesta, grazie ai gol di Hermoso e di Dovbyk.

E, a proposito di bocconi, finiscono 3-1 le partite di Como e Juventus - in ordine di classifica - contro Verona ed Udinese. I lariani vincono contro gli scaligeri: il primo tempo finisce in parità, poi ci pensano Posch e Vojvoda a guadagnare la vittoria nella seconda frazione di gioco. Stessa dinamica per la Juventus del traghettatore Brambilla: Zaniolo rispondeva al rigore di Vlahovic, poi Gatti ed Yildiz fissano il risultato finale.

Serie A, i risultati della nona giornata — Lecce-Napoli, 0-1; Atalanta-Milan, 1-1; Como-Verona, 3-1; Juventus-Udinese, 3-1; Roma-Parma, 2-1; Inter-Fiorentina, 3-0; Genoa-Cremonese, 0-2; Bologna-Torino, 0-0; Cagliari-Sassuolo, 1-2; Pisa-Lazio, 0-0.

La classifica — Napoli, Roma 21; Inter, Milan 18; Como 16; Bologna, Juventus 15; Cremonese 14; Atalanta, Sassuolo 13; Lazio, Udinese, Torino 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Pisa, Verona 5; Fiorentina 4; Genoa 3.

Il calendario della prossima giornata — Sabato 1 novembre, ore 15.00: Udinese-Atalanta; ore 18.00: Napoli-Como; ore 20.45: Cremonese-Juventus. Domenica 2 novembre, ore 12.30: Verona-Inter; ore 15: Torino-Pisa, Fiorentina-Lecce; domenica ore 18.00: Parma-Bologna; ore 20.45: Milan-Roma. Lunedì 3 novembre, ore 18.30: Sassuolo-Genoa; ore 20.45: Lazio-Cagliari.