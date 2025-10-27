La classifica si muove soprattutto in testa, e avrebbe dovuto muoversi anche in coda. La Fiorentina resta in zona retrocessione, mentre Napoli e Roma approfittano dello stop del Milan e salgono al primo posto. L'Inter perde quota. La Juve è ottava

Michele Bellame Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 19:29)

La Serie A arriva all'ottava settimana: fra venerdì e domenica sera, s'è tenuta l'ottava giornata di campionato. Per fortuna, non c'è stato nessun record negativo come la scorsa settimana in cui sono state segnate la bruttezza di undici gol. Anzi: il weekend pallonaro ha restituito quella polemica tutta italiana di cui, onestamente, se ne avvertiva la mancanza.

In vetta torna il centrosud: Napoli e Roma vincono rispettivamente con l'Inter e col Sassuolo, e guadagnano la testa della classifica dopo appena un turno. Complice lo stop interno del Milan contro il Pisa e, ovviamente, la sconfitta dell'Inter.

Serie A, il punto all'ottava giornata: Tudor salta, resiste Pioli — La prima panchina della serie A salta, ed è quella della Juventus. Dopo Thiago Motta, non resiste neanche Tudor: la sconfitta di ieri sera nel posticipo contro la Lazio di Sarri, è stata decisiva. Ai biancocelesti, è bastata la rete di Basic nei primi minuti del primo tempo. Al posto di Tudor, il trifoglio di allenatori è composto da Spalletti, Mancini e Palladino. Intanto, nella gara interna di mercoledì pomeriggio ci sarà Massimo Brambilla, prestato dalla Next Gen.

Chi traballa ma, per il momento, resiste, è Pioli: il derby dell'Appennino contro il Bologna sarebbe stato decisivo per la panchina dell'allenatore viola, ma il pareggio all'ultimo minuto lo salva. La prestazione non desta preoccupazioni, la Fiorentina ha giocato bene, ma fino all'ora di gioco è stato il Bologna a dominare al Franchi senza particolari patemi.

Patemi, invece, ce ne sono stati qualche ora prima e qualche chilometro più su: fra Torino e Genoa è stata partita non adatta ai deboli di cuore, diceva un vecchio videogioco. La squadra di Vieira passa in vantaggio dopo otto minuti. Baroni, però, non molla, e prima guadagna il pareggio grazie ad un autorete di Sabelli, poi Maripan si traveste da attaccante e segna il vantaggio al novantesimo. Attualmente, il Genoa è ultimo.

E, a proposito di ultimo minuto, ne beneficia il Cagliari: la squadra di Pisacane guadagna un punto nella trasferta contro il Verona; gli scaligeri si fanno recuperare i due gol di vantaggio nell'ultimo quarto d'ora. Di tutt'altra enfasi, il pareggio fra Parma e Como: 0-0 fra le due squadre, che fa più male ai primi che rimangono ancora coinvolti nella zona rossa. In zona rossa, infine, vi resta anche il Lecce, che combatte ma alla fine soccombe in casa dell'Udinese: i friulani vincono 3-2, e sono a pari punti con la Juve.

All'ottava, duo in testa — Centrosud al potere. Napoli e Roma guidano la classifica di serie A. La squadra campione d'Italia vince il big match dell'ottava giornata contro l'Inter: la partita, condita da quattro gol e da tutti gli ingredienti per godere della tipica domenica polemica del calcio italiano, è stato il primo spartiacque fra le due contendenti principali allo scudetto di quest'anno. Conte ha avuto la meglio su Chivu, ma, comunque, si rimane ancora lì nel gruppo di testa.

In pieno diritto, in questo gruppo, c'è anche la Roma di Gasperini: nonostante le otto reti appena segnate, i giallorossi sono a pari punti col Napoli. Corsaro al Mapei contro il Sassuolo, è stato Dybala: minimo sforzo e massimo risultato.

Le due squadre centromeridionali approfittano di grosso dello stop del Milan contro il Pisa, che si sta specializzando nel dare fastidio alle grandi della A: la squadra di Gilardino guadagna un punto preziosissimo da Milano. Allegri, invece, mantiene la scia di risultati positivi: la sconfitta alla prima contro la Cremonese è l'unica in otto partite.

I grigiorossi sono indubbiamente la sorpresa di questo campionato: gli uomini di Nicola mettono - eccome - in difficoltà l'Atalanta. Passano in vantaggio con Vardy, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Allora, resistono agli attacchi orobici, ma ritornano in vantaggio, stavolta convalidato, sempre con Vardy: primo gol in Italia per l'attaccante inglese, che sigla al 78° minuto. Pareggia i conti Brescianini nel forcing finale: nonostante le polemiche, la squadra di Juric è ancora l'unica squadra ad essere ancora imbattuta in questo campionato.

Serie A, i risultati dell'ottava giornata — Milan-Pisa, 2-2; Parma-Como, 0-0; Udinese-Lecce, 3-2; Napoli-Inter, 3-1; Cremonese-Atalanta, 1-1; Torino-Genoa, 2-1; Verona-Cagliari, 2-2; Sassuolo-Roma, 0-1; Fiorentina-Bologna, 2-2; Lazio-Juventus, 1-0.

La classifica — Napoli, Roma 18; Milan 17; Inter 15; Bologna 14; Como 13; Atalanta, Juventus, Udinese 12; Lazio, Cremonese, Torino 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5; Fiorentina, Pisa 4; Genoa 3.

Il calendario della prossima giornata — Martedì 28 ottobre, ore 18.30: Lecce-Napoli; ore 20.45: Atalanta-Milan. Mercoledì 29 ottobre, ore 18.30: Como-Verona, Juventus-Udinese, Roma-Parma; ore 20.45: Genoa-Cremonese, Bologna-Torino. Giovedì 30 ottobre, ore 18.30: Cagliari-Sassuolo; ore 20.45: Pisa-Lazio.