Il retroscena svelato dall'ex-difensore nerazzurro sul diverbio tra l'attaccante argentino e il tecnico salentino nell'anno del 19esimo Scudetto nerazzurro

Giammarco Probo 27 ottobre - 16:40

Si sa che tra Antonio Conte e Lautaro Martinez non ci sia mai stato un gran feeling e non sono mai andati d'accordo, anche ai tempi in cui il tecnico sedeva sulla panchina nerazzurra . La discussione durante Napoli-Inter di sabato è stata l'ennesima prova di fuoco tra i due, finendo addirittura nelle prime pagine di giornali.

Le parole di Ranocchia sul caso Lautaro Conte durante Napoli Inter — Nella puntata di Pressing di ieri sera, è intervenuto un ex compagno di Lautaro Martinez ai tempi dell'Inter: ovvero, AndreaRanocchia. Quest'ultimo, infatti, era presente durante la lite in Inter-Roma tra il capitano nerazzurro e Antonio Conte ed ha rivelato un retroscena su quel momento.

L'ex difensore racconta la vicenda tra l'attaccante argentino e il tecnico salentino e su come si sia arrivati a quella scena dei due con i guanti di pugilato. "I guantoni li avevo portati io. All'epoca facevo boxe ogni tanto e allora ho deciso di portarli. Lo avevo fatto pensando di poter stemperare la tensione tra due animi molto caldi. Però, da come si vede, i due non hanno risolto nulla purtroppo" ha dichiarato Ranocchia.

L'ex difensore dell'Inter ha aggiunto anche: "Sono due tipi molto introversi. Quando sei in una squadra hai un unico obiettivo, poi quando le strade si dividono le cose sono diverse e ognuno pensa per se. Probabilmente è uscito qualcosa del passato, di certo non è stato bello da vedere".