Napoli-Inter elegge la favorita per lo Scudetto, la Roma tiene il passo. Crolla verticalmente una Juve triste, sempre più ultimo il Genoa di Vieira. Ecco cosa è successo in questo ultimo turno di Serie A.

Alessandro Savoldi 27 ottobre - 11:10

In un'ottava giornata di Serie A in cui il piatto forte era sicuramente Napoli-Inter, diversi gli spunti interessanti da cogliere. Da Lazio-Juve a un Genoa che non sa più vincere, ecco i top e i flop dell'ultimo turno di campionato.

I top dell'ottava giornata di Serie A: il Napoli scuote il campionato — Partiamo dall'alto e, di conseguenza, dal Napoli. Nel momento più difficile, a livello di risultati, del ciclo Conte, i partenopei piazzano una zampata di quelle che fan male. Un messaggio forte e chiaro, quello dei campioni in carica: "Lo Scudetto è nostro e vogliamo tenercelo stretto". Il momento clou della vittoria? Sicuramente la lite tra l'allenatore salentino e Lautaro Martinez. Poco da fare: ancora una volta, come successo l'anno scorso, Conte riesce a spostare l'inerzia delle partite, e forse anche della stagione in questo caso, senza mosse tattiche, solo con la sua personalità. Senza nulla togliere, ovviamente, ai due bellissimi gol di McTominay e Zambo Anguissa e all'ottima partita degli azzurri.

A ruota, la Roma. Che vince, ormai possiamo dirlo, da Roma. Al Mapei Stadium basta un gol di Dybala per portare a casa il quarto successo per 1-0 di questa stagione su sei vittorie ottenute. Tre gol subiti in otto giornate: due nelle sconfitte, anche quelle per 0-1, contro Inter e Torino, uno indolore al Franchi. Se, come si diceva una volta, in Italia vince la miglior difesa, Gasperini è sicuramente sulla strada giusta. Buon weekend anche per l'Udinese, che vince dopo diverse partite di digiuno, e per il Pisa, che porta via un punto importante da San Siro in attesa che il calendario "spiani", usando una metafora ciclistica.

L'ultimo top di giornata se lo prende di forza Toma Basic. Il suo mese, da quando è stato reintegrato nella rosa della Lazio, è un incredibile elogio alla professionalità. In un periodo in cui a farla da padrona sono le telenovele di mercato, i giocatori che forzano la mano per andarsene e via discorrendo, il croato decide Lazio-Juventus, alla quarta partita dopo un anno fuori rosa. L'ultima presenza prima di Genoa-Lazio risaliva al 20 maggio 2024, con la maglia della Salernitana. In mezzo, tanto lavoro, tanta fiducia in se stesso e zero polemiche. Bravo, bravo, bravo.

I flop dell'ottava giornata: ahi ahi Tudor! — Questa volta è obbligatorio partire dalla fine, e quindi dal posticipo di domenica sera. La Juventus perde ancora dopo l'ennesima prestazione opaca e Igor Tudor trema sempre di più. L'ultima vittoria dei bianconeri risale al 13 settembre, data del rocambolesco derby d'Italia vinto 4-3 contro l'Inter. La sensazione, qui, è che i problemi siano molteplici. Il più grande, però, è in attacco. L'ultimo gol della Juve tra Serie A e Champions League risale a 424 minuti di gioco fa, in trasferta contro il Villarreal. David, poi, è il fantasma del giocatore visto in Francia: lento, poco deciso, sicuramente poco incisivo. Mercoledì sera sarà la volta di Juventus-Udinese e per i padroni di casa, come da motto, "vincere sarà l'unica cosa che conta".

Cade in modo fragoroso anche l'Inter. Il primo tempo dei nerazzurri, in realtà, è ben più positivo di quanto possa far pensare l'1-0 del Maradona. Poi una decisione arbitrale quantomeno rivedibile e un po' di sfortuna sui colpi di testa di Bastoni e Dumfries spianano la strada alla squadra di Conte. Il secondo tempo, invece, è assolutamente negativo, con l'Inter che si spegne nel caldissimo ambiente di Napoli. Flop anche del Milan. I rossoneri, primi in solitaria alla vigilia, dovevano fare tre punti in un turno dal calendario favorevole, visto il big match tra Inter e Napoli. Invece arriva solo un punticino, dopo una prestazione incolore, che sa molto di occasione persa, contro una squadra dei piani bassi della classifica.

Ultimo flop: il Genoa di Vieira. L'allenatore francese, dopo la sconfitta contro il Torino per 1-2, è sempre più in bilico. Giustamente, visto che il Grifone è ultimo in classifica con tre punti, figli di tre pareggi. All'Olimpico-Grande Torino, dopo essere passati in vantaggio, i rossoblù si sono fatti rimontare dai granata nel finale. Un brutto segnale, visto che proprio questi episodi e queste situazioni sono quelle che servono a una squadra in lotta salvezza per girare la stagione. La settimana che arriva, con il turno infrasettimanale, non è la più adatta forse per un esonero, ma sicuramente Vieira non dorme sonni tranquilli.