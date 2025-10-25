Lazio-Juventus, statistiche e precedenti del big match di Serie A

L’ottava giornata della Serie A si chiuderà con il posticipo che metterà di fronte Lazio e Juventus. Le due squadre si affronteranno alle ore 20:45 di domenica 26 ottobre e, in attesa del calcio d’inizio, ecco a voi le statistiche...

Jacopo del Monaco 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 18:02)

L'ottava giornata della Serie A si chiuderà con il posticipo che metterà di fronte Lazio e Juventus. Le due squadre si affronteranno alle ore 20:45 di domenica 26 ottobre e, in attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti del big match di campionato.

Lazio-Juventus, i precedenti — In questo momento, tra le due compagini allenate rispettivamente da Maurizio Sarri e da Igor Tudor hanno quattro punti di differenza in classifica. I padroni di casa hanno 8 punti e nelle ultime due partite di campionato hanno pareggiato contro Torino ed Atalanta. La squadra ospite, invece, ha totalizzato 12 punti e nell'ultimo turno ha ottenuto la prima sconfitta in campionato contro il Como. Domenica sera i due club si affronteranno per 197esima volta nella loro storia, coi bianconeri che dominano nelle statistiche con ben 102 vittorie, 45 pareggi e 49 sconfitte. Anche la statistica delle reti realizzate va dalla parte della Juve essendo a quota 340, mentre i laziali ne hanno realizzati 217.

I numeri del match in campionato — Avendo un ampio margine sulle statistiche generali, la Juve ce l'ha anche su quelle riguardanti i precedenti in campionato. Dalla stagione 1928/1929 ad oggi, le due squadre si sono affrontate 164 volte coi bianconeri che ottenuto la vittoria in 88 occasioni, mentre Lazio è a quota 37 ed i pareggi sono stati 39. La scorsa stagione la Vecchia Signora ha vinto la gara d'andata grazie all'autorete di Gila al minuto 85, mentre il ritorno è terminato 1-1 con reti di Randal Kolo Muani e Matias Vecino, il quale ha pareggiato i conti nei minuti di recupero del secondo tempo.

Considerando soltanto gli 82 incontri di campionato disputati a Roma, la Juventude ha un leggero vantaggio sui padroni di casa: 35 vittorie, 27 sconfitte e 20 pareggi. Dalla stagione 2022/2023, la Lazio sta mantenendo l'imbattibilità nella massima competizione italiana tra le mura amiche, avendo collezionato due vittorie ed il pareggio sopra citato. L'ultimo successo bianconero in un gara di campionato all'Olimpico contro le Aquile risale al 20 novembre 2021, deciso da una doppietta su calcio di rigore che porta la firma di Leonardo Bonucci.