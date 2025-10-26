E l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, vede comunque il bicchiere mezzo pieno: "La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati dentro. Loro sono stati bravi ad approfittare di una nostra ingenuità, abbiam creato i presupposti per fare bene. Se non lo fai, diventa molto complicato. Peccato per il risultato, avremmo voluto e meritato qualcosa di diverso".