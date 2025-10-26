Si ferma a tre la striscia di risultati utili consecutivi del Sassuolo. I neroverdi cadono 1-0 in casa contro la Roma che si prende la testa della classifica. Per gli emiliani prova abbastanza opaca al cospetto di un avversario superiore. Ma la situazione di classifica resta comunque buona visti i sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
LE DICHIARAZIONI
Sassuolo, Grosso dopo il ko con la Roma: “Meritavamo di più, pagata un’ingenuità”
Il mister neroverde mastica amaro: "Difficile fare punti contro la Roma se non concretizziamo sotto porta. Ma siamo rimasti sempre in partita. Ho fiducia nei ragazzi"
E l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, vede comunque il bicchiere mezzo pieno: "La squadra ha fatto una buona partita, siamo stati dentro. Loro sono stati bravi ad approfittare di una nostra ingenuità, abbiam creato i presupposti per fare bene. Se non lo fai, diventa molto complicato. Peccato per il risultato, avremmo voluto e meritato qualcosa di diverso".
