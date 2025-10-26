Il capitano dei biancocelesti non ha recuperato del tutto dall'infortunio ma proverà a stringere i denti in vista di questa sera. Due anni fa fu decisivo nella vittoria sui bianconeri.

Mattia Celio Redattore 26 ottobre - 15:43

La Lazio si appresta ad affrontare la Juventus in piena emergenza. In vista della sfida di questa sera contro i bianconeri (ore 20:45), Maurizio Sarri deva fare i conti con numerosi infortuni. Marusic ieri ha avuto l'influenza ma stringe i denti. Unica nota positiva è il recupero, ma non pieno, di Mattia Zaccagni, capitano e leader dei biancocelesti. Proprio l'ex Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Lazio, la carica di Zaccagni: "Voglio aiutare i miei compagni" — Non è certo un momento facile per la Lazio e non solo per i pochi risultati raccolti in questo inizio di stagione. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo questa sera contro la Juventus, anch'essa non nel suo miglior momento, con mezza squadra disponibile. Il KO di Nuno Tavares e l'attacco influenzale di Marusic vanno ad aggiungersi ad una infermeria già piena. Solo Mattia Zaccagni è uscito dalla lista nera, ma non è ancora al meglio.

Proprio il capitano ha presentato la partita di stasera ai microfoni di DAZN: "Affrontiamo una grandissima squadra forte fisicamente e tecnicamente, dovremo dare il massimo - ha dichiarato - Yildiz è un giocatore molto forte e mi piace tanto. Davvero un bel giocatore". Arrivato dal Verona nel 2021, nel giro di poco tempo il nativo di Cesena è diventato un importante punto di riferimento e adesso anche capitano, con tanto di maglia numero 10: "Sento la responsabilità di essere il capitano ma è una sensazione positiva e bella. Voglio aiutare i miei compagni a esprimersi al meglio".

Non è stato certo l'inizio di stagione che la Lazio si aspettava, solo 2 vittorie nelle prime 7 partite e 12° posto in classifica. Siamo solo all'inizio ma occorre subito un cambio di marcia, a cominciare dalla poca lucidità sotto porta: "Pochi tiri in porta? Ci stiamo lavorando, questo è un periodo un po’ difficile ma stiamo cercando di ricompattarci provando a non subire. Europa? L’Europa è una cosa che ci manca tanto perché questi anni l’abbiamo sempre fatta e andremo sicuramente a ricercare".