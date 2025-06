Lazio, Zaccagni si è operato: i tempi di recupero

Mattia Zaccagni, prima di riprendere la preparazione in vista del ritiro estivo, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Come riporta la dirigenza della Lazio, il nativo di Cesena ha subito un intervento che era già stato messo in preventivo. Una notizia a sorpresa per i tifosi della Lazio, già con la mente verso le prossime mosse di mercato, ma che non dovrebbe destare preoccupazione. Come infatti ha comunicato la società capitolina, il classe '95 sarà a disposizione in vista del 14 luglio, ovvero nel giorno in cui la squadra si ritroverà a Formello per la preparazione pre-campionato.