La dirigenza biancoceleste ha comunicato la conferma del difensore portoghese: per lui una stagione iniziata alla grande, poi segnata da tanti infortuni

Mattia Celio Redattore 5 giugno - 12:03

Nuno Tavares è a tutti gli effetti un giocatore della Lazio. Attraverso una nota ufficiale, la dirigenza biancoceleste ha comunicato il riscatto dall'Arsenal del giocatore portoghese. Il terzino ha sottoscritto un contratto con i biancocelesti fino al giugno del 2028. Di seguito il comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio comunica di aver tesserato definitivamente il calciatore Nuno Albertino Varela Tavares, proveniente dall’Arsenal F.C. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro fino al 30 giugno 2028".

Nuno Tavares-Lazio, arriva il riscatto — Nuno Tavares continuerà la sua avventura con la maglia della Lazio. Almeno per il momento. Il terzino portoghese, come ha riportato la stessa società biancoceleste, è stato definitivamente riscattato dall'Arsenal per 6 milioni di euro e ha sottoscritto con il club romano un contratto fino al 2028. L'ormai ex Gunner ha più volte espresso la sua volontà di restare a Roma ma un'offerta importante potrebbe fare vacillare la dirigenza capitolina. Arrivato alla Lazio la scorsa estate, il numero 30 ha vissuto una stagione dalla doppia faccia.

Da una partenza devastante al problema infortuni: la stagione di Nuno Tavares — Nuno Tavares viene acquistato dalla Lazio il 15 luglio dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Chiamato per dare forza e velocità sulla fascia sinistra, il portoghese risponde immediatamente presente. E alla grande. Nel suo debutto contro il Milan, al classe 2000 bastano pochi minuti per fare strizzare gli occhi alla tifoseria biancoceleste: in meno di dieci minuti due suoi assist a Castellanos e Dia, scaturiti da una eccezionale corsa sulla fascia, consentono alla Lazio di ribaltare il risultato (partita poi finita 2-2). Grazie alla sua prestazione vince subito il premio MVP della partita.

Il portoghese si ripete anche nelle partite successive tanto da arrivare a collezionare ben 8 assist in altrettante sfide. Numeri mai raggiunti nella storia della Lazio e della Serie A. Numeri che convincono l'allenatore del Portogallo Roberto Martinez a chiamarlo in Nazionale. La Lazio sembra aver finalmente trovato il terzino che cercava. Ma ad un certo punto la magia svanisce. Il suo fisico fragile e i suoi tanti infortuni (ben 10) si fanno sentire sia sul suo andamento sia sulla stagione dei biancocelesti.

L'ex Arsenal non riesce più ad offrire quella costanza con la quale aveva fatto la differenza e i biancocelesti chiudono il campionato al settimo posto sfiorando la qualificazione alle coppe europee. Nella sua prima stagione in biancoceleste, alla fine, i numeri parlano di 8 assist in 30 partite tra campionato e coppe. Nonostante i tanti infortuni, la Lazio ha alla fine deciso di continuare a puntare su di lui, ma il suo futuro a Roma è tutt'altro che scontato.