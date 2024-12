Le probabili formazioni di Napoli e Lazio, in campo domani sera per il match della 15esima giornata di Serie A.

Napoli e Lazio si preparano a scendere nuovamente in campo dopo l’incrocio che le ha già viste protagoniste in settimana in Coppa Italia. L’appuntamento è per domani sera, allo Stadio Maradona, per il posticipo domenicale della quindicesima giornata di Serie A.

Anche e soprattutto in virtù del 3-1 rifilato dai biancocelesti giovedì, le due formazioni arrivano alla sfida in condizioni piuttosto differenti. Per quanto probabilmente già preventivata, l’uscita prematura dalla competizione non può non aver lasciato qualche strascico in casa Napoli. La Lazio, al contrario, ha trovato una bella reazione dopo le due partite senza vittoria.

Napoli-Lazio, come arrivano le due squadre al match — I due allenatori hanno certamente avuto indicazioni interessanti dalla sfida dell’Olimpico. Antonio Conte aveva espresso l’esigenza di mettere alla prova il resto della squadra ed è stato di parola. Tant’è che, al di là dell’eliminazione, il tecnico si è detto soddisfatto per le risposte avute da alcuni dei suoi uomini. Tuttavia, la rotazione totale ha reso evidente il gap che sussiste attualmente tra la formazione titolare degli azzurri e le seconde linee.

Orgoglio, ancor più che soddisfazione, in casa Lazio per Marco Baroni. Sulla scia di quanto affermato nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore si è detto fiero del percorso e della crescita che vede giorno dopo giorno nella sua squadra. Il tecnico crede di esser riuscito ad infondere i giusti input al gruppo e sta avendo le risposte che desiderava sia dal piano tattico che da quello mentale.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni delle due squadre — Antonio Conte tornerà a schierare il miglior Napoli possibile: dopo il turno di riposo in Coppa Italia, si rivedono in campo i titolari. Tra i pali, dunque, ci sarà Alex Meret. Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera andranno a ricomporre la classica difesa a quattro che ha fatto molto bene nelle ultime uscite. In cabina di regia ci sarà Lobotka, affiancato da Anguissa e McTominay come mezze ali. In attacco, Politano e Kvaratskhelia agiranno sugli esterni, a supporto del centravanti Lukaku. L’unico assente è Mazzocchi, fermo ai box per infortunio.

Qualche dubbio in più invece per Baroni. Provedel torna tra i pali, mentre in difesa giocheranno Lazzari a destra e, a sinistra, Nuno Tavares se starà bene. Il portoghese è in fase di recupero dall’infortunio che lo ha frenato con la Nazionale; in alternativa, è pronto Luca Pellegrini. La coppia di centrali sarà composta da Gila e Romagnoli. A centrocampo torna Guendouzi, affiancato da Dele-Bashiru, vista l’indisponibilità di Rovella (squalificato) e Vecino. Zaccagni e Isaksen agiranno sugli esterni, con Pedro che dovrebbe vincere il ballottaggio con Dia per un posto sulla trequarti; in attacco torna titolare Castellanos.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni