Al Maradona tornano di nuovo ad affrontarsi Napoli e Lazio dopo il match di Coppa Italia: statistiche e precedenti della sfida.

Luca Paesano Redattore 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 11:07)

Dopo il 3-1 maturato all’Olimpico in Coppa Italia, Napoli e Lazio si preparano ad affrontarsi nuovamente nel match di domenica sera, al Maradona, per la quindicesima giornata di campionato. Gli azzurri cercano riscatto dopo la brutta prova dell’altra sera, mentre i biancocelesti possono puntare su un grande entusiasmo per provare a strappare punti preziosi. La trasferta sarà vietata ai tifosi laziali, così come accaduto per i napoletani all’Olimpico, su disposizione delle autorità.

Napoli-Lazio, precedenti e numeri delle sfide in Serie A — Quello di domenica sarà il 137esimo incontro nella storia della Serie A tra le due formazioni. I confronti totali vedono in vantaggio il Napoli, con 54 vittorie rispetto alle 40 della Lazio. Sono 42, invece, le occasioni in cui le squadre si sono equivalse. Per quanto riguarda gli incroci al Maradona, le statistiche sono molto più sbilanciate in favore dei padroni di casa. I partenopei hanno vinto 34 delle 68 sfide giocate di fronte al proprio pubblico.

Solamente in 12 occasioni la Lazio è riuscita a trionfare a Napoli. Un dato curioso se messo in relazione al fatto che i biancocelesti hanno vinto entrambe le sfide degli ultimi due campionati al Maradona. Con un successo domenica, raggiungerebbe per la prima volta nella storia il traguardo delle 3 vittorie consecutive in casa degli azzurri.

Napoli-Lazio, statistiche e curiosità del match — La Lazio arriva a questa sfida con un trend positivo negli ultimi scontri diretti. I biancocelesti, infatti, sono rimasti imbattuti nelle ultime tre partite di Serie A contro il Napoli, ottenendo due vittorie e un pareggio. Un'inversione totale rispetto alle quattro sfide precedenti, tutte terminate con la vittoria dai partenopei.

Il Napoli, tuttavia, può vantare una tradizione favorevole in generale: la Lazio è la squadra contro cui ha ottenuto più successi nella storia della Serie A (54 vittorie totali) ed è la seconda squadra contro cui ha segnato più gol nella competizione, con ben 192 reti (solo al Bologna gli azzurri hanno segnato più gol: 197).

Giocare al Diego Armando Maradona rappresenta spesso un fattore per il Napoli. Nelle ultime 12 gare casalinghe di Serie A contro la Lazio, gli azzurri hanno segnato una media impressionante di 2.8 reti a partita (34 gol complessivi), vincendo otto incontri. Un dato che cozza però con gli ultimi due incontri al Maradona, dove gli azzurri hanno subito 2 sconfitte e segnato un solo gol.

Napoli e Lazio, i numeri in campionato — Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione caratterizzata da protagonisti. Gli azzurri sono primi in classifica con 32 punti conquistati nelle prime 14 giornate, mentre i biancocelesti inseguono con un bottino di 28 punti. I distacchi in cima sono minimi, e, a maggior ragione, il match di domenica sera assume ancora più valore.

Quanto ai numeri delle due squadre, va detto che il Napoli ha mostrato una grande solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. È il secondo miglior dato del campionato dietro alla Juventus (10). D'altra parte, la Lazio deve fare i conti con un rendimento esterno che è decisamente migliorabile. Tutte e quattro le sue sconfitte stagionali sono arrivate lontano dall'Olimpico, compreso il recente 3-1 subito dal Parma la settimana scorsa.