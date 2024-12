Napoli-Lazio, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in tv e in streaming

Napoli e Lazio tornano ad affrontarsi nuovamente dopo la gara degli ottavi di Coppa Italia: ecco dove vedere il match.

Luca Paesano Redattore 6 dicembre - 17:44

Dopo la sfida di giovedì sera in Coppa Italia, Napoli e Lazio saranno nuovamente grandi protagoniste del weekend del calcio italiano alle porte. Le due formazioni si incontreranno questa volta allo Stadio Maradona per la quindicesima giornata di campionato, in un turno di Serie A che offrirà tante partite da gustare con attenzione.

Si parte già quest’oggi con Inter-Parma e poi il big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. Occhi puntati anche sul suggestivo incrocio tra passato e presente di Thiago Motta, con Juventus-Bologna, e alla Roma di Ranieri che va ancora a caccia del primo successo. Chiude la domenica proprio Napoli-Lazio, con gli azzurri che hanno occasione di rifarsi dopo la delusione dell’Olimpico.

Napoli-Lazio, gli azzurri cercano la rivincita — La sfida del Maradona non può che avere inevitabilmente il sapore di una rivincita per gli uomini di Antonio Conte. In Coppa Italia, il tecnico salentino ha mandato in campo tutte le seconde linee rimarcando sia prima che dopo la gara la necessità di “avere risposte” sugli uomini a sua disposizione. Ma il turnover totale, e la conseguente sconfitta, sono stati probabilmente anche un mezzo per mettere in chiaro delle cose con la società: se si hanno ambizioni e si vuole competere per obiettivi importanti, bisogna allungare la rosa.

Sono state invece più che positive le risposte ricevute dall’altro lato da Marco Baroni. La Lazio ha offerto una buona prova nonostante qualche defezione e qualche rotazione necessaria, trascinata da un ottimo Zaccagni e un super Noslin, autore di una tripletta. L’allenatore biancoceleste si è detto soddisfatto della prestazione, testimonianza di una crescita continua del suo gruppo. Al Maradona, però, si aspetta una sfida completamente diversa.

Napoli-Lazio, come arrivano le due squadre alla partita — Il successo in Coppa Italia ha dato risposte importanti anche perché la Lazio era chiamata a reagire dopo i due risultati negativi contro Ludogorets (0-0 in Europa League) e Parma (3-1 al Tardini). In conferenza stampa Baroni si era detto sereno, perché nonostante le delusioni aveva visto due buone prestazioni. E il match di ieri sera, effettivamente, gli ha dato ragione. Dopo il ko dell’ultima giornata di campionato, i biancocelesti proveranno allora a fare risultato al Maradona per riprendere il cammino e, soprattutto, non perdere ulteriore terreno rispetto al gruppone di testa.

I partenopei invece sono tornati bene in campo dopo la sosta, centrando due vittorie su due (entrambe per 1-0 contro Roma e Torino) e ritrovando il successo dopo il ko con l’Atalanta e il pari con l’Inter. Al Maradona ritorneranno in campo i titolari ed è lecito aspettarsi allora un approccio differente alla gara. Dopo aver trovato stabilità con il ritorno al 4-3-3 e l’inserimento di McTominay, il Napoli ha mostrato un’incredibile solidità difensiva: lo confermano i 5 gol subiti e gli 8 clean sheet nelle 11 partite con lo scozzese in campo.

Napoli-Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming — Napoli e Lazio si sfideranno domenica sera allo Stadio Maradona nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Per gli abbonati Sky, Napoli-Lazio si potrà seguire in diretta su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Sarà possibile seguire il match dell'Olimpico anche in streaming con l’app di DAZN.