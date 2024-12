Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Luca Paesano Redattore 6 dicembre 2024 (modifica il 6 dicembre 2024 | 00:29)

Nonostante le assenze ed il ricco turnover, anche questa sera si è vista in campo un'ottima Lazio. Il 3-1 con cui i biancocelesti hanno superato il Napoli e si sono conquistati con merito il passaggio del turno non può che esserne il riflesso. Zaccagni ha fatto la differenza su una fascia dove di fatto non aveva ostacoli, considerando che Zerbin, il suo dirimpettaio, di ruolo fa l'ala. E poi c'è un Noslin in formato super, sicuramente il migliore in campo con la sua tripletta, la prima in carriera. A fine partita Baroni può dirsi soddisfatto. Questo il suo commento ai microfoni di Mediaset.

Marco Baroni, allenatore della Lazio, durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Lazio-Napoli, Baroni: "Felice per la squadra, Noslin ha tante qualità" — Parole cariche di gioia, quelle espresse da Marco Baroni al termine della gara a proposito della prestazione della sua squadra. L'allenatore biancoceleste aveva già esternato nella conferenza stampa di ieri la grande stima e ammirazione nei confronti del suo gruppo, che continua a vedere in crescita. Oggi, l'ennesima dimostrazione: "Voglio dare meriti a tutti, anche a Hysaj (fuori dalla lista Serie A, ndr) che ha fatto una grande partita. Ci ha sempre dato una mano. Sono contento per come la squadra ha interpretato la partita sin da subito, quello che ci interessava era passare il turno e lo abbiamo fatto con una buona partita".

E poi il commento sul grande eroe della serata dell'Olimpico: "Noslin è un ragazzo che io ho già avuto a Verona. Quando abbiamo parlato con il presidente a proposito del mercato, lui rientrava tra i profili in linea con i programmi del club. Siamo ripartiti con dei giovani e lui ha grande qualità, in una piazza difficile ha veramente molte qualità. Noslin ha tante qualità morali, gli daremo lo spazio e il tempo di cui ha bisogno per crescere".

Basoni sulla squadra: "Stiamo crescendo rapidamente" — Baroni parla con orgoglio della sua creatura: "Siamo una squadra che deve giocare a pallone e deve essere mobile. Qui abbiamo trovato un gruppo che ha qualità e ha capito subito le nostre linee guida. I ragazzi si sono buttati subito in questo lavoro e io ho detto da subito che tutti sono titolari: il merito è loro che mi danno questa opportunità. Non mi sembra giusto parlare di seconde linee, perché ho dei ragazzi che ogni volta danno sempre il massimo.

Il processo di crescita sta andando rapidamente per i motivi che ho appena detto. Dal primo giorno di ritiro la squadra è stata molto partecipativa ed è bello allenarla perché è sempre sul pezzo, coinvolta. Sono convinto che questa squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento, dobbiamo ancora crescere e lo dobbiamo fare. Dobbiamo creare il tessuto opportuno ai tanti giovani che abbiamo, soprattutto dal punto di vista mentale", ha concluso Baroni.

Il tecnico laziale può godersi allora la bella serata, prima di gettarsi nuovamente a capofitto sul campionato e preparare la seconda sfida in pochi giorni contro il Napoli. Questa volta al Maradona, Antonio Conte sceglierà di mandare in campo i migliori per tenersi stretto il primo posto in classifica. Si prospetta, dunque, un match differente rispetto a quello di questa sera.

Marco Baroni, allenatore della Lazio, durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)