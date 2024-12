Allo Stadio Olimpico la Lazio batte il Napoli con un netto 3-1 e guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia . Niente da fare per la formazione di Antonio Conte, che si ferma per la quarta stagione consecutiva agli ottavi. I biancocelesti la sbloccano nel primo tempo con Noslin dopo che, poco prima, Zaccagni si era fatto parare un rigore da Caprile.

Patric 6 : regge bene l'urto con Simeone, ma se lo fa scappare via in occasione dell'1-1.

Pedro 7: non si vede tantissimo nel corso della partita, ma appare in due momenti cruciali del match, guadagnando il rigore e con la palla geniale per il 2-1 di Noslin (dal 60' Isaksen 6: entra bene in partita, si rende pericoloso con una conclusione che non trova la porta).