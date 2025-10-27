Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di Milanello prima del match di domani sera, entrando anche nel discorso in merito agli errori arbitrali

Giammarco Probo 27 ottobre - 16:12

Il tecnico rossonero MassimilianoAllegri, arrivato nella sessione estiva di calciomercato, dopo il pari casalingo contro il Pisa, si prepara alla sfida contro l'Atalanta. L'ex allenatore della Juventus, che si trova attualmente al secondo posto dietro solo a Napoli e Roma a quota 18 punti, ha però regalato un'altra massima in merito alle polemiche arbitrali sorte dopo l'ultima giornata.

Le parole di Allegri in merito agli errori arbitrali nel campionato di Serie A — Massimiliano Allegri si prepara al match di domani sera contro l'Atalanta valido come anticipo della nona giornata di campionato. L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa prima della partita, toccando il tema degli errori arbitrali.

"Bisogna andare avanti, mai guardare indietro, non si deve fare. Arbitrare è difficile, soprattutto in questo calcio così veloce. Il VAR ha migliorato tante cose, ma se poi diventa soggettivo si creano delle discussioni. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare. Sbagliano come tutti noi, sono umani, ci sta sbagliare e serve solo un po' più di serenità nell'accettare le cose. Quando succedono a favore si chiude un occhio, quando ce li danno contro si apre anche il terzo", ha dichiarato il tecnico livornese.

Ha poi avuto modo di esprimersi anche sugli episodi favorevoli riguardanti il Milan: "Le decisioni arbitrali vanno solo accettate nel bene e nel male. Noi dovevamo solo avere lucidità e pensare a noi per arrivare al gol. Noi invece in quel momento abbiamo giocato male. Ripeto che noi non dobbiamo pensare alle decisioni arbitrali ma solo al migliorare il nostro gioco".

Sempre sulla questione, Allegri ha espresso anche la volontà di aiutare il direttore di gara e gli assistenti. "A volte sbaglio anche io perché mi arrabbio esagerando anche. Parlo di me stesso, dovrei stare più tranquillo, ma sono umano e a volte posso andare fuori dalle righe anche se dovrei cercare di controllarmi anche in quei momenti. Quella della Lega pro potrebbe essere una soluzione: visto che con la presenza del Var, potrebbe esserci un jolly da richiedere".