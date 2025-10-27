derbyderbyderby calcio italiano serie a Allegri sugli arbitri: “Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo”

Conferenza stampa

Allegri sugli arbitri: “Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo”

allegri
Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di Milanello prima del match di domani sera, entrando anche nel discorso in merito agli errori arbitrali
Giammarco Probo

Il tecnico rossonero MassimilianoAllegri, arrivato nella sessione estiva di calciomercato, dopo il pari casalingo contro il Pisa, si prepara alla sfida contro l'Atalanta. L'ex allenatore della Juventus, che si trova attualmente al secondo posto dietro solo a Napoli e Roma a quota 18 punti, ha però regalato un'altra massima in merito alle polemiche arbitrali sorte dopo l'ultima giornata.

Allegri sugli arbitri: “Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo”- immagine 2
CAIRATE, ITALIA - 17 OTTOBRE: Massimiliano Allegri, allenatore dell'AC Milan, guarda durante una sessione di allenamento dell'AC Milan a Milanello il 17 ottobre 2025 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Le parole di Allegri in merito agli errori arbitrali nel campionato di Serie A

—  

Massimiliano Allegri si prepara al match di domani sera contro l'Atalanta valido come anticipo della nona giornata di campionato. L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa prima della partita, toccando il tema degli errori arbitrali.

"Bisogna andare avanti, mai guardare indietro, non si deve fare. Arbitrare è difficile, soprattutto in questo calcio così veloce. Il VAR ha migliorato tante cose, ma se poi diventa soggettivo si creano delle discussioni. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare. Sbagliano come tutti noi, sono umani, ci sta sbagliare e serve solo un po' più di serenità nell'accettare le cose. Quando succedono a favore si chiude un occhio, quando ce li danno contro si apre anche il terzo", ha dichiarato il tecnico livornese.

udinese milan
Allegri, Milan (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Ha poi avuto modo di esprimersi anche sugli episodi favorevoli riguardanti il Milan: "Le decisioni arbitrali vanno solo accettate nel bene e nel male. Noi dovevamo solo avere lucidità  e pensare a noi per arrivare al gol. Noi invece in quel momento abbiamo giocato male. Ripeto che noi non dobbiamo pensare alle decisioni arbitrali ma solo al migliorare il nostro gioco".

Sempre sulla questione, Allegri ha espresso anche la volontà di aiutare il direttore di gara e gli assistenti. "A volte sbaglio anche io perché mi arrabbio esagerando anche. Parlo di me stesso, dovrei stare più tranquillo, ma sono umano e a volte posso andare fuori dalle righe anche se dovrei cercare di controllarmi anche in quei momenti. Quella della Lega pro potrebbe essere una soluzione: visto che con la presenza del Var, potrebbe esserci un jolly da richiedere".

Leggi anche
I top e i flop dell’8a giornata di Serie A: Napoli Conte-ntissimo, Tudor e Vieira tremano
Sassuolo, Grosso dopo il ko con la Roma: “Meritavamo di più, pagata un’ingenuità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA