Al termine dell'esordio in campionato contro la Cremonese, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, parla ai microfoni di Dazn.
Le parole
Milan-Cremonese, Allegri: “Hanno meritato. Bisogna sentire il pericolo”
Milan, le parole di Allegri
"La prima partita è sempre complicata. Abbiamo tirato molto in porta, la differenza l'ha fatta la cattiveria. Abbiamo subito gol evitabili e dobbiamo naturalmente lavorarci". Mister Allegri incomincia così la sua intervista su Dazn dopo la brutta sconfitta contro la Cremonese, in casa, alla prima di campionato.
"Fare valutazioni sulla rosa, adesso, non ha senso. Abbiamo lavorato bene finora. Non è questione di rosa: quando ti trovi di fronte squadre spigolose come la Cremonese, è questione di cattiveria, sia quando hai la palla, sia quando non ce l'hai. Hanno vinto la partita senza rubare niente, anzi: hanno giocato davvero bene. L'avevamo rimessa a posto, ma ci hanno segnato poco dopo. Tra l'altro, subendo dei gol evitabili. Bisogna percepire il pericolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA