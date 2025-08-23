Al termine dell’esordio in campionato contro la Cremonese, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, parla ai microfoni di Dazn. Milan, le parole di Allegri “La prima partita è sempre complicata. Abbiamo tirato molto in porta, la differenza l’ha fatta la cattiveria. Abbiamo subito gol evitabili e dobbiamo naturalmente lavorarci“. Mister Allegri incomincia così la sua intervista su Dazn […]

"Fare valutazioni sulla rosa, adesso, non ha senso. Abbiamo lavorato bene finora. Non è questione di rosa: quando ti trovi di fronte squadre spigolose come la Cremonese, è questione di cattiveria, sia quando hai la palla, sia quando non ce l'hai. Hanno vinto la partita senza rubare niente, anzi: hanno giocato davvero bene. L'avevamo rimessa a posto, ma ci hanno segnato poco dopo. Tra l'altro, subendo dei gol evitabili. Bisogna percepire il pericolo".