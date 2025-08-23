Cremonese, le parole di Nicola

"Puntavamo a fare la nostra prestazione: spirito di squadra, organizzazione, marcature ben eseguite, tutti ingredienti che indicano che volevamo lavorare di squadra. Non era facile riuscire a prender punti a San Siro, ma ci siamo riusciti". Così, Davide Nicola, dopo la sorprendente vittoria contro il Milan, alla prima giornata di campionato. "La strada è lunga, ma questa vittoria ci da molta energia. Siamo stati bravi a non farci schiacciare ed a tenerli a distanza. Continueremo in questo modo, soprattutto a lavorare seriamente. Il nostro campionato è appena cominciato, fare punti così fa piacere, ma dobbiamo costruire".