Serie A, settimo atto: record negativo di reti segnate

Il Como straccia la Juventus e mette in difficoltà Tudor, che al momento è fuori dall'Europa; Roma e Napoli perdono le partite e perdono anche la vetta della classifica. Niente si muove in coda: Fiorentina, Genoa e Pisa sono ancora in zona rossa

Michele Bellame Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 13:26)

La Serie A arriva alla settima settimana. Tra sabato e lunedì si è svolta la settima giornata di campionato. In questi tre giorni, è stato sforato il poco onorevole record negativo di reti segnate in un singolo turno: appena undici gol. Abbattuto così il precedente muro dei tredici gol, raggiunto tre volte fra il 2010, il 2018 ed il 2022.

Al netto di questo invidiabile record, i risultati più evidenti sono stati le sconfitte di Napoli e Roma, entrambe ex prime classificate, rispettivamente contro Torino ed Inter. Complice la vittoria del Milan contro la Fiorentina, sono i rossoneri a guidare la classifica.

Serie A, il punto alla settima giornata: Como batte la Juve, traballa Tudor Non è più una sorpresa, il Como di Fabregas: nell'anticipo del mezzogiorno della domenica, Kempf e Nico Paz stracciano la Juventus. Le conseguenze potrebbero essere preoccupanti per la panchina bianconera, Tudor non sembra essere così sicuro della sua permanenza. Le prossime due di campionato saranno decisive sul prosieguo del suo percorso. Chi ha fatto due gol è stato anche il Bologna, che ha vinto alla Unipol Domus grazie alle reti di Holm ed Orsolini. Anche il Milan ha segnato due gol: doppietta di Leao che prima pareggia la rete di Gosens, e poi batte De Gea su un rigore molto contestato.

Record negativo di reti, si diceva: ben quattro partite sono finite 0-0. I due anticipi del sabato fra Lecce e Sassuolo, e Pisa e Verona, quattro squadre coinvolte nella lotta alla permanenza in massima serie, si sono conclusi a reti inviolate. Stessa cosa per Atalanta-Lazio, da cui ci si aspettava molto di più. Così come per Genoa-Parma, con questi ultimi che hanno chiuso la partita con un solo tiro in porta. Sempre con un pareggio, ma almeno con un gol a testa, finisce questo turno di serie A con il match fra Cremonese ed Udinese: al gol di Terracciano per i grigiorossi, risponde la prima rete con la maglia friulana di Zaniolo.

Alla settima, comanda il Diavolo Chi sorride è il Milan: vince contro la Fiorentina e ritrova Leao, il ritorno di Allegri sta dando già i propri frutti. Dopo aver assistito da spettatore ai due anticipi pomeridiani del sabato, i rossoneri vincono e salgono al primo posto.

Complice, quindi, la sconfitta della Roma in casa contro l'Inter: Chivu è stato abile ad imbrigliare Gasperini, andando a pressare finanche i rinvii di Svilar; è bastata una rete di Bonny dopo pochi minuti, per guadagnare tre punti all'Olimpico.

Da un Olimpico all'altro, si va a Torino: Simeone - che non sfugge al più classico dei gol dell'ex - dribbla la difesa dei suoi ex compagni di due scudetti ed infila Milinkovic-Savic per l'1-0 decisivo per la squadra di Baroni. Forcing finale vanificato dal fuorigioco di Lang, ed il Napoli perde la seconda partita di campionato.

Serie B, i risultati dell'ottava giornata — Lecce-Sassuolo, 0-0; Pisa-Verona, 0-0; Torino-Napoli, 1-0; Roma-Inter, 0-1; Como-Juventus, 2-0; Genoa-Parma, 0-0; Cagliari-Bologna, 0-2; Atalanta-Lazio, 0-0; Milan-Fiorentina, 2-1; Cremonese-Udinese, 1-1.

La classifica — Milan 16; Inter, Napoli, Roma 15; Bologna 13; Como, Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo, Cremonese 10; Udinese 9; Lazio, Cagliari, Torino 8; Parma, Lecce 6; Verona 4; Fiorentina, Genoa, Pisa 3.

Il calendario della prossima giornata — Venerdì 24 ottobre, ore 20.45: Milan-Pisa. Sabato 25 ottobre alle ore 15: Parma-Como, Udinese-Lecce; ore 18: Napoli-Inter; ore 20.45: Cremonese-Atalanta. Domenica 26 ottobre, ore 12.30: Torino-Genoa; ore 15: Verona-Cagliari, Sassuolo-Roma; ore 18: Fiorentina-Bologna; posticipo della domenica sera alle ore 20.45: Lazio-Juventus.