Napoli-Como, statistiche e precedenti dell’anticipo di Serie A

Napoli-Como, i precedenti

Le due squadre, allenate rispettivamente da Antonio Conte e dallo spagnolo Cesc Fábregas, occupano entrambe due delle prime cinque posizioni in classifica della massima divisione italiana. I padroni di casa, che la scorsa stagione hanno vinto lo Scudetto, sono primi con 21 punti assieme alla Roma di Gasperini, mentre la squadra ospite si trova al quinto posto e ha 16 punti. Fino a questo momento, i due club hanno giocato contro in 34 occasioni, 21 delle quali vinte dal Napoli. Le partite terminate in parità sono state 7 e l'ultimo risale all'1-1 della Coppa Italia 1999/2000. Il Como, invece, ha ottenuto la vittoria soltanto in 6 match. Anche la statistica dei gol va dalla parte degli Azzurri, visto che ne ha realizzati 64 mentre i Lariani sono a quota 26.