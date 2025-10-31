Tra gli anticipi della decima giornata di Serie A c'è la sfida che metterà di fronte il Napoli ed il Como. Le due compagini si affronteranno alle ore 18:00 di domani presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Nell'attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti di quest'interessante partita del nostro campionato.
Serie A
Napoli-Como, statistiche e precedenti dell’anticipo di Serie A
Napoli-Como, i precedenti—
Le due squadre, allenate rispettivamente da Antonio Conte e dallo spagnolo Cesc Fábregas, occupano entrambe due delle prime cinque posizioni in classifica della massima divisione italiana. I padroni di casa, che la scorsa stagione hanno vinto lo Scudetto, sono primi con 21 punti assieme alla Roma di Gasperini, mentre la squadra ospite si trova al quinto posto e ha 16 punti. Fino a questo momento, i due club hanno giocato contro in 34 occasioni, 21 delle quali vinte dal Napoli. Le partite terminate in parità sono state 7 e l'ultimo risale all'1-1 della Coppa Italia 1999/2000. Il Como, invece, ha ottenuto la vittoria soltanto in 6 match. Anche la statistica dei gol va dalla parte degli Azzurri, visto che ne ha realizzati 64 mentre i Lariani sono a quota 26.
Le statistiche in campionato—
Nella giornata di domani, le due squadre si affronteranno in Serie A per la 25esima volta nella loro storia. Nei confronti in campionato, il Napoli domina con le sue 18 vittorie ed i 4 pareggi, mentre la compagine lombarda ha vinto soltanto in due occasioni: la prima nel lontano 1952 e la seconda la scorsa stagione, entrambe giocate in casa e terminate col risultato di 2-1. Quest'ultima vittoria è arrivata durante il girone di ritorno, mentre all'andata i campani hanno vinto 3-1 al Maradona con gol di Scott McTominay, Romelu Lukaku e David Neres. Nei match della massima competizione italiana disputati in casa contro i comaschi, i partenopei hanno sempre vinto mantenendo un'imbattibilità che dura da ben 12 partite. L'ultima vittoria del Como in terra napoletana risale alla Serie B 2003/2004, quando il 7 settembre 2003 ha vinto 0-1 grazie alla rete di Mauro Bressan.
