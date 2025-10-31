Napoli-Como: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Dopo le vittorie convincenti rispettivamente contro Lecce e Hellas Verona, le due squadre in un buon momento vogliono allungare la loro striscia di risultati utili consecutivi.

Samuele Dello Monaco 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 09:32)

Lo stadio Maradona si prepara all'ennesimo sold out stagionale sabato alle 18 nella partita che metterà di fronte Napoli e Como. Tre punti in palio importantissimi per entrambe le squadre, seppur con ambizioni diverse, con un match che regalerà grande spettacolo in campo. Di seguito vi forniamo le informazioni su dove vedere Napoli-Como in diretta tv e streaming LIVE.

Napoli-Como, dove vedere la partita — Conte vuole mantenere la testa della classifica e mettere pressione sulle inseguitrici, Fabregas chiede ai suoi la nona partita senza sconfitte. La partita, valevole per la decima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. La diretta streaming sarà visibile su DAZN.

Napoli-Como, come arrivano le due squadre al match — Dopo il successo di Lecce, arrivato con più difficoltà del previsto, il Napoli vuole continuare a vincere. Al Via del Mare Conte ha preferito fare un minimo di turnover rispetto al solito undici, senza però ricevere grandi riscontri. Come detto dall'allenatore, la doppia vittoria sull'Inter e sul Lecce è servita a rialzare l'entusiasmo dopo la settimana delle sconfitte contro Torino e PSV.

Il Como arriva dalla vittoria convincente sul Verona, e da una striscia di otto risultati utili consecutivi. Fabregas cerca il grande colpo, per iscrivere ufficialmente la sua squadra alla lotta per l'Europa che conta.

Le probabili formazioni — Oltre a Lobotka sono da valutare le condizioni di Lang, costretto a uscire a Lecce al 3’ della ripresa per un colpo alla coscia sinistra. E' possibile che Rrahmani rientri dal primo minuto insieme a Spinazzola, McTominay e Hojlund, tutti in panchina nell’avvio del Via del Mare. Probabilmente, Conte farà delle scelte anche orientate anche alla Champions League con un po' di turn over a gara in corso.

Cesc Fabregas nell'ultimo turno è tornato al 4-2-3-1 e al Maradona dovrebbe confermare questo sistema di gioco. Ballottaggio in mediana tra Perrone e Caqueret, Diao e Morata in pole rispetto a Rodriguez e Douvikas.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Fabregas.