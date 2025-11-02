Milan-Roma, i grandi capitani che hanno fatto la storia dei due club

Tanti sono stati i calciatori che hanno avuto l'onore di indossare la fascia delle due compagini, ma alcuni di loro sono nomi che sanno di storia

Jacopo del Monaco 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 12:01)

Ad avere l'onore di essere i capitani attuali di Milan e Roma sono rispettivamente Mike Maignan e Bryan Cristante. Ma nel corso della loro storia, le due compagini hanno avuto tanti giocatori che hanno indossato l'ambita fascia ed alcuni sono stati molto importanti. In attesa che inizi il big match delle 20:45 di questa sera, ecco alcuni grandi capitani dei rossoneri e dei giallorossi.

Milan-Roma: i grandi capitani dei rossoneri — Tra i calciatori più importanti che hanno indossato la fascia da capitano del Milan troviamo Gianni Rivera, leggenda del club con cui ha giocato per ben 19 anni. Soprannominato Golden Boy, è stato capitano del Diavolo per 12 stagioni ed in tutta la sua esperienza milanese ha vinto diversi titoli tra i quali spiccano i quattro Scudetti e le due Coppe dei Campioni, oggi Champions League, vinte nel 1963 e nel 1969. In quest'ultimo anno appena citato, ha vinto anche il Pallone d'Oro. Tra i capitani storici rossoneri vanno inseriti, senza ombra di dubbio, due difensori che hanno fatto la storia del club e del calcio in generale: Franco Baresi e Paolo Maldini.

Entrambi prodotti del vivaio rossonero, il primo ha giocato nel Milan dal 1977 al 1997 indossando la fascia da capitano per 15 stagioni. Queste sue annate fanno di lui il giocatore rossonero ad aver indossato la fascia per più tempo di tutti gli altri. In 20 anni di Milan, il Piscinin ha vinto di tutto sia in ambito nazionale che internazionale, raggiungendo anche il tetto del mondo. Maldini, figlio del compianto Cesare, ha ricoperto il ruolo di capitano del Diavolo quando Baresi ha appeso gli scarpini al chiodo. In 25 annate in rossonero, di cui 12 con la faccia al braccio, ha disputato 902 partite e ha vinto 26 trofei, tra i quali ci sono ben 7 Scudetti e soprattutto 5 Champions.

I capitani storici della Maggica — Tra i grandi capitani della Roma, va menzionato Amedeo Amadei, attaccante giallorosso tra gli anni '30 e '40 dello scorso secolo. Ancora oggi detiene il record di calciatore più giovane ad aver segnato in Serie A, precisamente a 15 anni e 287 giorni. Soprannominato Fornaretto per il mestiere della famiglia, nella stagione 41/42 è stato protagonista del primo storico Scudetto della compagine giallorossa, diventandone capitano nel '43.

Proseguiamo con un prodotto del settore giovanile giallorosso e doppio ex della gara: Agostino Di Bartolomei, venuto a mancare nel 1994. Di ruolo centrocampista, ha indossato la fascia di capitano dal 1980 al 1984, periodo in cui la Roma ha vinto il secondo Scudetto e perso la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Concludiamo la top 3 dei grandi capitani giallorossi con il calciatore simbolo della squadra, che col passare degli anni è diventato leggenda. Ovviamente stiamo parlando di Francesco Totti, recordman di presenze (786) e reti (307) con la Roma. Nei suoi 25 anni in giallorosso, è diventato capitano nel '98 e tre anni dopo ha conquistato lo Scudetto.