Milan-Roma, statistiche e precedenti del big match di Serie A

Una partita che metterà di fronte due big del nostro campionato allenate da due dei migliori tecnici italiani degli ultimi anni

Jacopo del Monaco 1 novembre - 10:00

La domenica di Serie A offrirà ai tifosi il super big match tra il Milan e la Roma. La sfida tra le due compagini, valevole per la decima giornata di campionato, avrà inizio alle ore 20:45 di domani sera presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra rossoneri e giallorossi.

Milan-Roma, i precedenti — I due club, allenati rispettivamente da due grandi allenatori italiani del calibro di Massimiliano Allegri e da Gian Piero Gasperini, si trovano tra le prime posizioni in classifica del campionato. Il Diavolo occupa il quarto posto con 18 punti, gli stessi che ha anche l'Inter. La squadra giallorossa, invece, è seconda grazie ai suoi 21 punti totalizzati e sono gli stessi del Napoli detentore dello Scudetto.

Domani sera, le due squadre si affronteranno per la 203ª volta nella loro storia e le statistiche vanno dalla parte dei rossoneri, i quali hanno ottenuto la vittoria in 85 occasioni. La Roma, invece, ha vinto 54 match mentre i pareggi tra le due compagini sono a quota 63. Anche per quanto riguarda le reti segnate, il Milan ha un buon vantaggio visto che ne ha realizzati 287, ben 57 in più della squadra che ospiterà domani sera. Tra i match più iconici va menzionata la finale di Coppa Italia 2002/2003, conquistata dal Milan dopo la vittoria per 1-4 all'Olimpico ed il 2-2 a San Siro.

Le statistiche in campionato — La scorsa stagione, le due squadre hanno giocato per tre volte: in campionato 1-1 all'andata a Milano e gara di ritorno terminata 3-1per la Roma; quarti di finale della coppa nazionale, gara conclusa sul risultato di 3-1 per il Diavolo a San Siro grazie alla doppietta dell'ex Tammy Abraham e la prima rete in rossonero di João Felix. Nella massima competizione italiana, rossoneri e giallorossi si sono affrontati184 volte, coi meneghini che ne hanno vinte 80 e la compagine della capitale 47. Le partite terminate in parità, invece, sono state 57.

Nelle 92gare di campionato tra le due big italiane, i rossoneri hanno conquistato la vittoria 50 volte, mentre i pareggi sono stati 22 ed i successi giallorossi sono a quota 20. Dalla stagione 2018/2019 ad oggi, il Milan sta mantenendo un'imbattibilità nei match di Serie A al Meazza contro la Lupa, avendo collezionato quattro vittorie e tre pareggi.