Milan-Roma, dove vedere il big match in diretta tv e streaming LIVE

Jacopo del Monaco 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 13:02)

La decima giornata di Serie A offre ai propri spettatori ed appassionati la grande sfida tra Milan e Roma e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Rossoneri e giallorossi si affronteranno domani sera alle ore 20:45 nella meravigliosa cornice dello Stadio Giuseppe Meazza.

Milan-Roma, dove vedere la grande sfida — I padroni di casa, dopo due pareggi consecutivi, puntano alla vittoria davanti al proprio pubblico. Gli ospiti, invece, hanno intenzione uscire da San Siro coi tre punti per restare tra le prime della classe. Il big match che metterà di fronte Milan e Roma avrà inizio alle ore 20:45 di domani e si potrà vedere sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN. La piattaforma che detiene i diritti televisivi della Serie A, per l'occasione, ha annunciato che il match sarà visibile in maniera gratuita.

La situazione delle due compagini — Nelle ultime partite della massima competizione italiana, il Milan allenato da Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di due calciatori fondamentali del calibro di Christian Pulisic ed Adrien Rabiot, i quali dovrebbero tornare a disposizione nelle prossime settimane. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina grazie alla doppietta di Rafael Leão, i rossoneri hanno collezionato due pareggi contro Pisa (2-2) ed Atalanta (1-1). In questo momento, il club meneghino occupa il quarto posto con 18 punti.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dal canto suo, ha totalizzato 21 punti in campionato così come il Napoli. Dopo la sconfitta interna contro l'Inter (0-1), la compagine della capitale ha vinto due match di fila battendo prima in trasferta il Sassuolo (0-1) e poi il Parma all'Olimpico (2-1). In Europa League, invece, i giallorossi hanno esordito con una vittoria contro il Nizza e, successivamente, hanno perso contro Lille e Viktoria Plzen.

Probabili formazioni — Il Milan recupera Estupiñán e Jashari ma, allo stesso tempo, non avrà ancora a disposizione Pulisic e Rabiot. Ci sono dubbi riguardanti le presenze di Giménez e Tomori, che potrebbero essere sostituiti da Nkunku e De Winter. Per quanto riguarda la Roma, invece, ci sono i ballottaggi Pellegrini-Bailey e Hermoso-Tsimikas mentre non ci saranno Angeliño e Ferguson.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović, Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. Allenatore: Allegri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé, Dybala. Allenatore: Gasperini