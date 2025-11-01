Cremonese, al termine della gara dello Zini, persa per 2-1 con la Juventus, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei grigiorossi Davide Nicola

Vincenzo Bellino Redattore 1 novembre - 23:51

Il guizzo di Jamie Vardy nel finale di match dello Zini, riaccende la Cremonese, ma non basta per completare la rimonta ai danni della Juventus, che si impone 2-1 in trasferta e regala a mister Luciano Spalletti la prima vittoria, all'esordio sulla panchina bianconera.

Nonostante il punteggio non sorrida ai grigiorossi, mister Davide Nicola applaude i suoi in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista tecnico e tattico. Ci è mancata un po’ di presenza in area e più continuità nei movimenti offensivi, ma la squadra ha mostrato ritmo e idee. Nei venti minuti del secondo tempo abbiamo spinto con intensità: se fossimo riusciti a pareggiare, sarebbe stato interessante vedere come sarebbe finita".

Cremonese, Nicola: "La Juve non ci ha schiacciato" — Atteggiamento e Spirito – “Sono infastidito per non essere riusciti a pareggiare, perché ci abbiamo creduto fino alla fine. La Juve non ci ha schiacciato, abbiamo tenuto bene il campo e mostrato carattere. Sono innamorato del modo in cui i miei giocatori approcciano alle partite".

Squadra in crescita – “Rispetto alla gara con l’Inter ho visto passi avanti. La squadra sta crescendo, acquisendo convinzione e consapevolezza. Il bello del calcio è che, con organizzazione e voglia di esprimersi, si può essere competitivi anche contro avversari con maggiore esperienza".

Aspetti tattici – “Stiamo lavorando su un paio di soluzioni diverse. Alcune dinamiche sono ormai consolidate, ma serve la curiosità di adattarsi al contesto. Contro la Juve abbiamo sofferto la loro fisicità, ma anche questo ci aiuta a capire dove migliorare. A volte con questo sistema diventiamo più leggibili, ma sono situazioni su cui possiamo intervenire".

Mentalità e obiettivi – “Non mi interessa solo il risultato, ma la crescita quotidiana del gruppo. Vedo impegno, fiducia e una voglia costante di migliorare. Dobbiamo continuare così: con umiltà, ma senza paura di nessuno".