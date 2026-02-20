Palermo-Sudtirol, statistiche e precedenti: è tutto dalla parte dei rosanero

Palermo-Sudtirol, le statistiche e i precedenti del match: rosanero favoriti al Barbera nel match di Serie B

Enrico Pecci Redattore 20 febbraio - 19:24

Torna la Serie B e nel weekend riparte anche la corsa promozione. Il Palermo di Pippo Inzaghi continua ad inseguire ed al Barbera ospiterà una delle squadre più in forma del momento, il Sudtirol di Castori. Statistiche e precedenti, però, sorridono ai rosanero, che vogliono proseguire la propria corsa verso i primi due posti in classifica. Gli ospiti, invece, sognano addirittura i Playoff.

Palermo-Sudtirol, tutti i precedenti fra le due squadre — Tutti i precedenti fra Palermo e Sudtirol sono molto recenti e sono avvenuti in Serie B. Dalla stagione 2022-2023, infatti, i due club si sono incrociati 7 volte nel campionato cadetto. All'andata la squadra di Inzaghi si è imposta per 2-0 sul campo del Sudtirol, incassando la quarta vittoria in 7 precedenti.

La formazione attualmente guidata da Castori ha invece all'attivo 2 successi, con un solo pareggio finora tra le due squadre. Anche per quanto riguarda i gol totali, il Palermo è in vantaggio con 10 reti complessive, rispetto alle 6 realizzate dal club di Bolzano. Gli unici due successi del Sudtirol, però, sono arrivati al Barbera di Palermo. Nella passata stagione i biancorossi si sono imposti per 1-2 in casa dei rosanero.

Palermo-Sudtirol, il momento delle due squadre — Il Palermo è attualmente quarto in Serie B con 48 punti, alle spalle di Monza (51), Frosinone (52) e Venezia (53). Nelle ultime giornate la formazione di Inzaghi ha però consolidato il quarto posto allungando a +7 sul Catanzaro, collezionando 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 sfide.

Stesso ruolini di marcia per il Sudtirol, che sta trasformando l'obiettivo salvezza nel sogno Playoff: la squadra di Castori è momentaneamente nona in classifica a -4 dall'ottavo posto del Cesena. Il Palermo, dunque, è atteso da un importante banco di prova contro una delle squadre più in forma del momento. La palla passa ora al campo.