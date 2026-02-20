Palermo–Sudtirol, dove vedere la partita in diretta TV e streaming live

Torna in campo la Serie BKT: i rosanero ospitano gli uomini di Castori nella 26ª giornata di campionato. Ecco dove vedere la sfida

Al Renzo Barbera va una sfida crocevia per la stagione. Il Palermo di Filippo Inzaghi ospita il Sudtirol. La formazione rosanero ha un solo obiettivo, ossia quello di tornare in Serie A. Infatti, non a caso, è in piena corsa per i vertici della classifica: solo 5 sono i punti che la distanziano dalla capolista Venezia. La squadra di Fabrizio Castori, invece, cammina su un filo, tra la zona playoff e quella playout.

Dove vedere Palermo-Sudtirol in diretta TV e streaming gratis — Il match valevole per la 26ª giornata di Serie B tra il Palermo e il Sudtirol, che andrà in scena sabato 21 febbraio alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva del campionato cadetto. La gara tra gli uomini di Filippo Inzaghi e la squadra di Fabrizio Castori si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Il momento delle due squadre — Il Palermo gode di un ottimo momento di forma: la squadra rosanero dopo 25 giornate al 4º posto in classifica con i 48 punti conquistati. Gli uomini di Pippo Inzaghi sono reduci dalla bella e convincente vittoria contro l’Entella per 3-0, dove a marcare il tabellino dei marcatori sono stati Pohajnpalo, Ranocchia e Pierozzi.

La formazione di Fabrizio Castori, invece, dopo un periodo di crisi, ha ormai trovato la giusta quadra: il Sudtirol, infatti, dopo l’ultima sconfitta arrivata lo scorso 27 dicembre, arriva da ben 7 risultati utili, in chi in cinque occasioni ha trovato la via del successo.

Palermo-Sudtirol: le probabili formazioni — La formazione rosanero dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1 con Le Douaron, Gyasi e Pohjanpalo a completare il reparto offensivo del Palermo. Invece, il Sudtirol si affida al duo Odogwu-Pecorino.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Gyasi; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Südtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davì; Odogwu, Pecorino. Allenatore: Fabrizio Castori.