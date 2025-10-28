Juric ed Allegri a caldo nel post partita: le dichiarazioni dei due allenatori dopo Atalanta-Milan 1-1

Enrico Pecci Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 13:24)

È terminato 1-1 il big match del turno infrasettimanale tra Atalanta e Milan. A Ricci ha risposto Lookman, al suo primo gol stagionale dopo il reintegro nella rosa di Ivan Juric. I bergamaschi mantengono così l'imbattibilità in Serie A, a quota 13 punti, mentre i rossoneri salgono a 18 punti a tre lunghezze di distanza dal Napoli capolista.

Allegri: "Troppi errori tecnici. Gimenez? I gol arriveranno" — Nel post partita, ai microfoni di 'Dazn', Massimiliano Allegri ha parlato così: "Non c’è una rosa corta, è solo un momento in cui abbiamo qualche infortunato. Il primo tempo abbiamo sofferto per troppi errori tecnici in uscita, non so se è dipeso dalla stanchezza. Merito va dato anche all’Atalanta. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi 30 metri. Al primo tempo abbiamo subito un gol evitabile. Però dobbiamo essere contenti di aver allungato una striscia positiva".

L'allenatore ha poi spiegato il cambio di Leao a fine primo tempo: "Aveva avuto un problema all’anca, non stava benissimo, ho preferito toglierlo. La squadra aveva bisogno di giocatori freschi e Rafa non riusciva a scattare. Niente di che, anche per Gimenez è solo una botta. Con la Roma dovrebbe tornare anche Estupinan". Infine, ancora sul momento di Santi Gimenez: "Deve stare sereno e tranquillo, i gol arriveranno. Lavora tanto per la squadra, io sono tranquillo".

Atalanta-Milan, Juric mastica amaro: "Partita dominata" — A 'Dazn', Ivan Juric invece mastica amaro: "L’Atalanta è stata il triplo del Milanstasera come intensità. Abbiamo dominato in lungo e in largo, dopo il gol loro c’è stata solo l’Atalanta. L’unica squadra che meritava di vincere siamo stati noi, abbiamo dominato su tutto. È veramente un peccato, la squadra merita più punti ma se ci crediamo ci arriveremo". Krstovic e Scamacca sono rimasti in panchina: "Per scelta tecnica in base agli allenamenti", ha spiegato il tecnico della squadra bergamasca.