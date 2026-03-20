Parma-Cremonese, sfida incandescente al Tardini: dove seguire la gara

Da una parte chi vuole tenere lontana la zona rossa della classifica, dall'altra chi vuole uscirci: si sfidano Cuesta e Davide Nicola

Domenico Ciccarelli Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 15:02)

Un duello che serve per sanare quanto prima le ferite rimediate nel turno precedente: al Tardini si sfidano il Parma di Carlos Cuesta e la Cremonese guidata da Davide Nicola. Uno scontro importante in chiave salvezza. Per la formazione di casa la situazione in classifica è ovviamente più tranquilla rispetto alla squadra grigiorossa, che occupa la 18esima posizione e si trova a -3 dalla zona salvezza.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Parma-Cremonese in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Parma e Cremonese, che andrà in scena sabato 21 marzo presso lo Stadio Ennio Tardini alle 15:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Carlos Cuesta e la squadra di Davide Nicola, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Il Parma, nonostante il 4-1 rimediato contro il Torino, sconfitta che ovviamente la squadra gialloblù ha intenzioni di rifarsi immediatamente, arriva da ottimi risultati: prima del KO subito con la formazione granata, gli uomini di Carlos Cuesta arrivavano da tre vittorie, tra cui con il Bologna e il Milan, e due pareggi in cinque gare. Con la Cremonese il club parmense cercherà sicuramente di rimettersi in carreggiata.

Discorso totalmente differente per la Cremonese, che ormai non riesce più a fare risultato: l'ultimo successo risale allo scorso 7 dicembre, quando la formazione grigiorossa si impose per 2-0 contro il Lecce. Da quel momento in poi gli uomini di Davide Nicola hanno praticamente subito una battuta d'arresto incredibile, motivo per cui sono stati risucchiati dalla zona rossa della classifica.

Parma-Cremonese: le probabili formazioni — Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Carlos Cuesta.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Collocolo, Thorsby, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Sanabria. All. Davide Nicola.