La squadra neroverde e il club sardo si sfidano sabato 4 aprile al Mapei Stadium in una gara molto delicata: dove seguire il match

Domenico Ciccarelli Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 09:02)

Dopo la sosta dovuta agli impegni Nazionali, torna in pista la Serie A e ad aprire le danze è la sfida tra il Sassuolo e il Cagliari: la formazione neroverde ospita la squadra sarda. Una gara importante sia per i padroni di casa, che possono consolidare maggiormente la 9ª posizione, ma soprattutto per gli uomini di Fabio Pisacane che hanno bisogno urgentemente di punti per tenere lontana la zona rossa della classifica. Scopriamo dove vedere Sassuolo-Cagliari e tutte le informazioni sulla gara.

Dove vedere Sassuolo-Cagliari in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Sassuolo e Cagliari, che andrà in scena sabato 4 aprile presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 15:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Fabio Grosso e la squadra di Fabio Pisacane, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Il Sassuolo è, quasi, salvo: con i 39 punti raccolti in 30 giornate è in una posizione abbastanza tranquilla. Però, la squadra neroverde a non vince da più di un mese, quando si imposero per 2-1 contro l’Atalanta, ottenendo una vittoria epica. Successivamente la formazione di Fabio Grosso ha rimediato due sconfitte, ma è reduce da un pareggio lottato a Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Per il Cagliari, invece, si può dire che è in crisi totale. La squadra di Fabio Pisacane sembrava aver ormai trovato una grande fase di rodaggio ma improvvisamente qualcosa si è intaccato: l’ultimo successo risale due mesi e mezzo fa, ossia quando lo scorso 31 gennaio la formazione sarda ottenne la terza vittoria di fila superando con un netto 4-0 l’Hellas Verona. Da lì in poi sono arrivati due pareggi e cinque sconfitte, l’ultima all’Unipol Domus con il Napoli.

Sassuolo-Cagliari: le probabili formazioni — Fabio Grosso torna a sorridere: il Sassuolo recupera tanti calciatori assenti nella sfida con la Juventus. Matic dovrebbe ritronare sulla mediana, affianco a Kone e Thorstvedt. Il tridente dovrebbe essere composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Il Cagliari, invece, deve fare a meno dello squalificato Dossena, e al suo posto sembra essere pronto Rodriguez. Kilicsoy potrebbe partire di nuovo dal 1'.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné I.; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Kilicsoy. All. Fabio Pisacane