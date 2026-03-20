Il problema non è isolato: sono stati individuati nuovi soggetti che presentano una sintomatologia compatibile con la malattia e tutti e sei i giocatori coinvolti sono stati prontamente isolati.

Samuele Dello Monaco 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 12:55)

Il Sassuolo, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato una situazione di emergenza all'interno del proprio gruppo squadra, che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla stagione in corso. La notizia giunge come una doccia fredda, destando preoccupazione per la salute degli atleti e dello staff.

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La notizia e l'accaduto — Le informazioni fornite dal club neroverde sono circostanziate e indicano una gestione tempestiva della crisi. A seguito di accertamenti mirati effettuati negli ultimi giorni, è stato diagnosticato un caso confermato di pertosse. Tuttavia, il problema non è isolato: sono stati individuati altri cinque soggetti che presentano una sintomatologia compatibile con la malattia. Tutti e sei i personaggi coinvolti sono stati prontamente isolati per prevenire un'ulteriore diffusione del contagio all'interno dello spogliatoio.

Il comunicato del Sassuolo — "Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff."

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Oltre all'isolamento dei sintomatici, un passaggio cruciale per limitare il focolaio riguarda gli altri componenti del gruppo. Per i tesserati e lo staff asintomatici, è stato infatti attivato un intervento preventivo: fondamentale non solo per la salute, ma anche per limitare le assenze e la conseguente interruzione delle attività sportive.

Le possibili conseguenze — Il Sassuolo ha contattato la Lega Serie A per metterla al corrente della situazione. Questa comunicazione preventiva è un atto dovuto e necessario in vista della programmazione delle prossime partite, che potrebbero subire variazioni o richiedere misure aggiuntive. Il club neroverde ha ribadito che la priorità assoluta è la tutela della salute e che continuerà a monitorare l'evolversi della situazione con la massima attenzione e senso di responsabilità.

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