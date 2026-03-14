Sassuolo-Bologna: il derby emiliano si accende: duello Berardi e Orsolini

Due esterni diversi, un unica garanzia: con Berardi e Orsolini si infiamma il derby tra Sassuolo e Bologna. I primi puntano a sorprendere, i secondi ad inseguire un posto in Europa

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 marzo - 15:00

Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna mette in risalto non solo gli obiettivi di entrambe le formazioni, per i primi una salvezza tranquilla, mentre per i secondi un posto in zona Europa, ma diventa anche teatro di sfide e dualismi tra singoli. Nonostante il calcio resti ancora una delle manifestazioni sportive più inclini al gioco di squadra, a volte le giocate di un campione o del beniamino della propria squadra possono determinare pagine di storia. E un derby, qualunque esso sia, rappresenta un capitolo miliare di qualsiasi romanzo.

Il derby emiliano e il dualismo tra Berardi e Orsolini — Si scrive Sassuolo-Bologna, ma nella testa di tutti - anche dei fantallenatori - si legge Berardi-Orsolini. Entrambi bandiere del club, entrambi esterni offensivi, ma soprattutto tutti e due con una caratteristica: un mancino micidiale capace di disegnare traiettorie con la sfera prima di posarla oltre la linea della porta avversaria. Attualmente gli obiettivi sono piuttosto differenti, come detto in precedenza: per il calciatore neroverde basta raggiungere la salvezza dopo la passata stagione disputata in Serie B - poi dominata e vinta -.

Per il giocatore rossoblù invece conquistare la qualificazione in Europa, che sia in Conference, Europa League o Champions League, poco importa, ma la città di Bologna chiede un'altra partecipazione a una competizione internazionale. Tuttavia, la posizione di classifica non è delle migliori, considerando che la formazione di Vincenzo Italiano si trova in ottava posizione con 39 punti e che il sesto posto, che varrebbe la qualificazione in Conference è occupato dalla Juventus che vanta 50 punti. Quanto invece ai risultati degli uomini di Fabio Grosso, sono piuttosto soddisfacenti per l'obiettivo di inizio stagione, infatti si trovano in nona posizione grazie a 38 punti.

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Sassuolo-Bologna: i numeri di Domenico Berardi — Il trentunenne inizia la stagione da infortunato, a causa della lesione del tendine d'Achille che l'ha costretto al riposo forzato per diversi mesi. Poi torna in campo e inizia a fare ciò che gli riesce meglio: giganteggiare sulla corsia di destra, prendendosi spesso in mano il pallino del gioco da vero leader. Ad oggi sono 18 le sue presenze stagionali, condite anche da ben 7 marcature e 3 assist.

Numeri importanti per le sorti della sua squadra: il numero 10 rossoverde vanta visione di gioco, tecnica e tanta corsa, oltre a un mancino chirurgico. Non a caso i suoi compagni di squadra si affidano a lui per impensierire le difese avversarie. Solitamente ci ha abituato a vederlo in doppia cifra e non è escluso che possa arrivarci anche questa stagione. Dopotutto, la zolla di campo in cui agisce sembra essere di sua proprietà e, da qui termine del campionato, ci sono ancora 10 partite disponibili, la prima proprio contro il Bologna.

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Sassuolo-Bologna: i numeri di Riccardo Orsolini — Nonostante il numero 7 dei rossoblù vanti 26 presenze, il numero di gol è identico: 7 reti anche per Riccardo Orsolini, capace di essere anche un buon assistman, ma finora non è andato oltre a una sola assistenza. Tuttavia, se consideriamo anche le coppe, l'esterno ha totalizzato anche 1 presenza in Coppa Italia e 10 in Europa League, realizzando in quest'ultima tre gol. Quella attuale è una stagione con qualche bonus in meno, in virtù anche di un ritrovato Federico Bernardeschi, in grado di fare le veci di Orsolini senza ulteriori indugi.

Il ventinovenne è un giocatore più fisico rispetto a Berardi. Vanta una progressione palla al piede non indifferente, aspetto che non lo penalizza affatto in termini di precisione dinanzi al portiere avversario. Anzi, proprio come il rivale dimostra di essere abile e talentuoso con il suo sinistro a giro. Nonostante entrambi giochino prevalentemente sulle corsie esterne, riescono a convergere verso il centro per cercare la porta; in alternativa, con molta naturalezza si inseriscono alle spalle dei difensori per andare a tu per tu con il portiere. Ora la palla passa al campo: che il derby emiliano abbia inizio.

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