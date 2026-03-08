Il Sassuolo sta vivendo un momento di forma importante, come dimostrano le tre vittorie consecutive con Udinese, Verona e Atalanta. La formazione neroverde vanta l'attuale nono posto in classifica, grazie ai 38 punti conquistati. La salvezza è ormai al sicuro, pertanto, Berardi e compagni proveranno ad ottenere ancora più punti per concludere la stagione nei migliori dei modi.