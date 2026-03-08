Il Sassuolo sta vivendo un momento di forma importante, come dimostrano le tre vittorie consecutive con Udinese, Verona e Atalanta. La formazione neroverde vanta l'attuale nono posto in classifica, grazie ai 38 punti conquistati. La salvezza è ormai al sicuro, pertanto, Berardi e compagni proveranno ad ottenere ancora più punti per concludere la stagione nei migliori dei modi.
derbyderbyderby calcio italiano Vigilia di Lazio-Sassuolo, Grosso: “Affrontiamo gli avversari senza timore. Complimenti? Restiamo concentrati”
LE DICHIARAZIONI
Vigilia di Lazio-Sassuolo, Grosso: “Affrontiamo gli avversari senza timore. Complimenti? Restiamo concentrati”
Fabio Grosso presenta la prossima gara di campionato, dove il Sassuolo sarà ospitato dalla Lazio di Maurizio Sarri: i neroverdi puntano a sorprendere ancora.
Nella consueta conferenza di rito l'allenatore dei neroverdi, ha presentato la prossima sfida all'Olimpico contro la Lazio: "Non dobbiamo avere timore di esprimere il nostro gioco, nel rispetto degli avversari. I complimenti? Piacciono, ma adesso restiamo concentrati ala prossima sfida".
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA