derbyderbyderby calcio italiano Vigilia di Lazio-Sassuolo, Grosso: “Affrontiamo gli avversari senza timore. Complimenti? Restiamo concentrati”

LE DICHIARAZIONI

Vigilia di Lazio-Sassuolo, Grosso: “Affrontiamo gli avversari senza timore. Complimenti? Restiamo concentrati”

Fabio Grosso presenta la prossima gara di campionato, dove il Sassuolo sarà ospitato dalla Lazio di Maurizio Sarri: i neroverdi puntano a sorprendere ancora.
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Sassuolo Grosso

Il Sassuolo sta vivendo un momento di forma importante, come dimostrano le tre vittorie consecutive con Udinese, Verona e Atalanta. La formazione neroverde vanta l'attuale nono posto in classifica, grazie ai 38 punti conquistati. La salvezza è ormai al sicuro, pertanto, Berardi e compagni proveranno ad ottenere ancora più punti per concludere la stagione nei migliori dei modi.

Nella consueta conferenza di rito l'allenatore dei neroverdi, ha presentato la prossima sfida all'Olimpico contro la Lazio: "Non dobbiamo avere timore di esprimere il nostro gioco, nel rispetto degli avversari. I complimenti? Piacciono, ma adesso restiamo concentrati ala prossima sfida".

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

  • Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

  • Segui gli eventi sportivi in diretta su GOLDBET

  • Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

    • © RIPRODUZIONE RISERVATA