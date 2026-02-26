Missione compiuta: il Bologna elimina il Brann e vola agli ottavi

Il Bologna continua il suo cammino europeo, conquistando con merito l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il successo per 0-1 in Norvegia, grazie alla rete di Santiago Castro, arrivata al 9’, anche al Dall’Ara la formazione di Vincenzo Italiano riconferma lo stesso risultato. Questa volta è stato il neo arrivato Joao Mario a portare in vantaggio la squadra rossoblù, chiudendo il discorso qualificazione per un complessivo di 2-0.
Bologna, il cammino europeo continua: battuto 1-0 il Brann—
La squadra di Vincenzo Italiano ha avuto un grandissimo approccio alla gara, riuscendo a gestire la partita con maturità e personalità. Il Bologna ha dimostrato di essere nuovamente bene in salute: questa è la quarta vittoria di fila. La nota positiva è che la formazione rossoblù si è mostrata molto solida, concedendo poco e niente al Brann, nonostante il club norvegese ha cercato di rendersi pericoloso.
Nella prima parte di gara gli uomini Freyr Alexandersson, infatti, volevano riaprire subito i conti con l’alta intensità e sfruttando le corsie esterne, ma il Bologna non si è fatto trovare impreparato: la squadra di Vincenzo Italiano si è mostrata molto compatta. Addirittura, nella ripresa ha alzato notevolmente il baricentro, costruendo svariate occasioni. Il vantaggio, non a caso, è arrivato con un inserimento in area dell’ex juventino Joao Mario.
Nel finale il Bologna ha gestito con lucidità la gara, ovviamente forte del doppio vantaggio complessivo. Con questo successo la squadra rossoblù vola agli ottavi di finale di Europa League ed ora si attende il sorteggio: dall’urna di Nyon poterebbe uscire anche un derby italiano. Gli uomini di Vincenzo Italiano sfideranno la Roma di Gian Piero Gasperini oppure il Friburgo di Julian Schuster.
