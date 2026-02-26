Missione compiuta: il Bologna elimina il Brann e vola agli ottavi

Bologna, il cammino europeo continua: battuto 1-0 il Brann

La squadra di Vincenzo Italiano ha avuto un grandissimo approccio alla gara, riuscendo a gestire la partita con maturità e personalità. Il Bologna ha dimostrato di essere nuovamente bene in salute: questa è la quarta vittoria di fila. La nota positiva è che la formazione rossoblù si è mostrata molto solida, concedendo poco e niente al Brann, nonostante il club norvegese ha cercato di rendersi pericoloso.