Nandez positivo al Covid: l’ex Cagliari salta le amichevoli con l’Uruguay

L'esclusione aveva lasciato molti dubbi ma nelle ultime ore è arrivata la motivazione per la mancata convocazione

Michele Massa 24 marzo - 11:30

Nei giorni scorsi si era alzato un vero e proprio polverone sulla mancata convocazione di Nahitan Nandez per le prossime sfide dell'Uruguay. Il centrocampista ex Cagliari, vero e proprio faro della squadra, è sempre stato uno dei fedelissimi di Marcelo Bielsa e l'esclusione aveva creato tanto chiacchiericcio. Secondo però quanto riportato da El Espectador Uy, la mancata convocazione non è per motivi tattici, bensì di salute.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Nandez positivo al Covid, cosa è successo al centrocampista ex Cagliari — Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'attuale centrocampista dell'Al-Qadsiah Club, club dove milita anche Retegui, è risultato positivo al Covid. Per l'ex Cagliari non è la prima volta, infatti, proprio ai tempi dell'esperienza in Sardegna nel 2021, saltò una serie di partite proprio a seguito della positività di un tampone.

Ritorna dunque lo spettro Covid e qualche occhio in più c'è anche su Mateo Retegui, impegnato nei play-off Mondiali con l'Italia. Visto che tempi di incubazione alla mano, Nandez ha contratto il virus in Arabia Saudita.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Per quanto riguarda l'Uruguay, per Bielsa l'assenza del centrocampista arriva a pochi giorni dalle due amichevoli contro Inghilterra ed Algeria. Per Valverde e compagni, questi sono gli ultimi test in vista di USA2026, avventura che inizierà nel girone H insieme a Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita, non proprio un raggruppamento di cui preoccuparsi salvo sorprese.

Sul calciatore non ci sono ulteriori news, attualmente è in isolamento nella sua abitazione e nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test in attesa della negativizzazione del tampone. E' certa però la sua esclusione per le amichevoli in programma questo weekend e martedì prossimo.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.