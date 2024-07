Aubameyang vola in Arabia: giocherà all’Al-Qadsiah con Nacho e Nandez

Pierre-Emerick Aubameyang si trasferisce in Arabia: giocherà fino al 2026 con la maglia dell'Al-Qadsiah

Vincenzo Bellino Redattore 19 luglio 2024 (modifica il 19 luglio 2024 | 08:31)

Continua il via vai di giocatori in Arabia Saudita, l'ultimo è Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex attaccante dell'Arsenal, dopo l'esperienza al Marsiglia, si trasferisce all’Al-Qadsiah, club in cui militano Nandez e Nacho. Contratto fino al 2026.

Aubameyang all'Al-Qadsiah — Gli inizi nelle giovanili di Pro Patria e Milan, poi le prime esperienze in Francia con le maglie di Digione, Lille, Monaco e l'exploit al Saint.Etienne. Nel 2013 si trasferisce al Borussia Dortmund, le 141 reti in 213 partite gli valgono la chiamata dell'Arsenal con cui ne realizza altre 92 in 163 presenze.

In seguito le parentesi poco fortunate con Barcellona e Chelsea e poi il ritorno nell'Exagon francese, questa volta al Marsiglia, dove a sprazzi sembra essere tornato quello di Dortmund e Londra. A 35 anni Aubameyang lascia l'Europa e si trasferisce in Arabia Saudita, giocherà all'Al-Qadsiah, club che di recente si è assicurato le prestazioni sportive dell'ex CagliariNandez e dell'ex Real Madrid, fresco Campione d'Europa con la Spagna, Nacho.

"Attenzione, la pantera nera è arrivata" — Con un post pubblicato sui propri profili social l'Al-Qadsiah ha annunciato l'acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang: "Attenzione, la pantera è arrivata".

Tramite il proprio profilo Instagram, invece, l'attaccante gabonese ha dedicato un messaggio di ringraziamento al Marsiglia: "Grazie Marsiglia. Ho passato un anno ricco di emozioni e vorrei ringraziare tutta la società, lo staff, i miei compagni e i nostri tifosi. Mi hai reso più forte e questi ricordi rimarranno con me per sempre. Come sapete ho sempre seguito i consigli di mio padre, che mi hanno permesso di diventare il giocatore che sono e quindi abbiamo preso questa decisione per il futuro della mia carriera. È giunto il momento per me di iniziare un nuovo capitolo. Non vi dimenticherò mai".