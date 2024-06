Nacho lascia il Real Madrid dopo 23 anni: andrà in Arabia all’Al Qadsiah

Dopo 23 anni, 475 partite e tanti trofei, tra cui 6 Champions League, 4 campionati spagnoli e 4 Supercoppe UEFA, Nacho Fernandez lascia il Real Madrid e si trasferisce in Arabia Saudita , all' Al Qadsiah .

Contratto biennale all'Al Qadsiah

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Nacho firmerà un contratto biennale con l'Al Qadsiah, club che milita nella seconda divisione saudita. Visite mediche superate, manca solo l'ufficialità e poi l'ormai ex difensore del Real Madrid a partire dal 1° luglio inizierà la sua nuova avventura. Stando alle ultimissime indiscrezioni il classe 1990 avrebbe evitato di trasferirsi in un club europeo, per non incontrare i blancos nelle competizioni internazionali.